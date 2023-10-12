В Крыму договорились с поставщиками о снижении цен на топливо

Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.