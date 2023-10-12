В Крыму договорились с поставщиками о снижении цен на топливо
Власти Крыма договорились с топливными компаниями о снижении на полуострове цен на бензин и дизель, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Начиная с 00:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 руб. за литр, 95-го бензина – 59,80 руб., 92-го бензина – 55,80 руб.», – рассказал он.
Кроме того через неделю цены на дизель и 92-й бинзин снизят еще на 1 руб., добавил Аксенов.
21 сентября правительство ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Однако 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.
Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.
В тот же день в Минсельхозе сообщили, что фиксируют снижение цен на топливо для российских аграриев, но в ряде регионов сохраняется «существенное напряжение». Министр энергетики России Николай Шульгинов, в свою очередь, отметил тенденцию к снижению цен на АЗС.