Минфин предложил увеличить минимальные цены на водку и коньяк с 2024 года

Ранее Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) в сентябре предложил министру финансов Антону Силуанову повысить минимальные розничные цены на водку с 2024 г. на 7%. Там ссылались на удорожание укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за ослабления рубля, а также на рост расходов на логистику. Союз ожидает, что в 2023 г. рост затрат на производство и оборот алкоголя составит не менее 10%. Организация считает, что повышение минимальных цен поможет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.