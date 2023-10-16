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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальные цены на водку и коньяк с 2024 года

Ведомости

Министерство финансов предлагает с 1 января 2024 г. проиндексировать минимальные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия, следует из опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов документа.

Согласно пояснительной записке, необходимость такого решения обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% и ростом затрат на производство продукции. В документе уточняется, что санкции и торговые отношения, а также курс рубля повлияли на рост себестоимости продукции и стоимость логистических услуг.

«С учетом изложенного предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% с учетом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство – опт – розница)», – сказано в пояснительной записке.

Так, согласно проекту приказа, минимальная розничная стоимость 0,5 л водки составит 299 руб. вместо 281 руб., бренди (и другой продукции из виноградного, винного и др. материалов) – 403 руб. вместо 375 руб. и коньяка - 556 руб. вместо 517 руб. Минимальная отпускная цена на бренди составит 311 руб. (289 руб. ранее), на коньяк – 427 руб. (397 руб.). Оптовые цены вырастут на бренди до 327 руб. (304 руб. ранее), на коньяк – до 450 руб. (419 руб.).

Ранее Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) в сентябре предложил министру финансов Антону Силуанову повысить минимальные розничные цены на водку с 2024 г. на 7%. Там ссылались на удорожание укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за ослабления рубля, а также на рост расходов на логистику. Союз ожидает, что в 2023 г. рост затрат на производство и оборот алкоголя составит не менее 10%. Организация считает, что повышение минимальных цен поможет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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