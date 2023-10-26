Минпромторг объединит реестры промышленной и радиоэлектронной продукции
Минпромторг предложил объединить реестры промышленной и радиоэлектронной продукции. Проект постановления об этом опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».
В пояснительной записке говорится, что проект предложен с целью оптимизации данных. Авторы документа отмечают, что, по сути, реестры содержат одинаковые сведения о радиоэлектронной продукции.
Кроме того, объединение перечней позволит устранить путаницу при подтверждении сведений о наличии продукции в реестре. В Минпромторге заявили, что ежемесячно получают около 150 запросов с просьбой разъяснить специфику работы каждого из реестров. «Российское» происхождение товаров можно проверить в перечнях. Попадание туда дает преференции производителям при госзакупках.
В апреле 2023 г. Минпромторг сообщил о сокращении реестра радиоэлектронной продукции почти в два раза – с 7 700 до более 4 000 позиций. Там пояснили, что это произошло из-за перехода на балльную систему оценки уровня локализации продукции. На тот момент на рассмотрении находилось еще более 2 700 заявок.
Премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники в сентябре 2022 г. Система подразумевает, что процесс создания техники поделен на технологические операции, каждой из них присваивается балл в зависимости от ее важности и уровня локализации в РФ. Кроме того, отдельно оценивается «отечественность» элементной базы.