Минпромторг объединит реестры промышленной и радиоэлектронной продукции

В апреле 2023 г. Минпромторг сообщил о сокращении реестра радиоэлектронной продукции почти в два раза – с 7 700 до более 4 000 позиций. Там пояснили, что это произошло из-за перехода на балльную систему оценки уровня локализации продукции. На тот момент на рассмотрении находилось еще более 2 700 заявок.