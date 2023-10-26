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Минпромторг объединит реестры промышленной и радиоэлектронной продукции

Ведомости

Минпромторг предложил объединить реестры промышленной и радиоэлектронной продукции. Проект постановления об этом опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ». 

В пояснительной записке говорится, что проект предложен с целью оптимизации данных. Авторы документа отмечают, что, по сути, реестры содержат одинаковые сведения о радиоэлектронной продукции. 

Кроме того, объединение перечней позволит устранить путаницу при подтверждении сведений ‎о наличии продукции в реестре. В Минпромторге заявили, что ежемесячно получают около 150 запросов с просьбой разъяснить специфику работы каждого из реестров. «Российское» происхождение товаров можно проверить в перечнях. Попадание туда дает преференции производителям при госзакупках.

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С таким предложением выступил бизнес

В апреле 2023 г. Минпромторг сообщил о сокращении реестра радиоэлектронной продукции почти в два раза – с 7 700 до более 4 000 позиций. Там пояснили, что это произошло из-за перехода на балльную систему оценки уровня локализации продукции. На тот момент на рассмотрении находилось еще более 2 700 заявок.

Премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники в сентябре 2022 г. Система подразумевает, что процесс создания техники поделен на технологические операции, каждой из них присваивается балл в зависимости от ее важности и уровня локализации в РФ. Кроме того, отдельно оценивается «отечественность» элементной базы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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