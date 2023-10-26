Мишустин: ЕАЭС становится одним из центров нового многополярного мира
Доказав на деле свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам и глобальным проблемам, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров нового многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Мишустин отметил, что за время существования ЕАЭС взаимная торговля стран «пятерки» выросла почти вдвое, а промышленное производство – на 20%. Хорошая динамика наблюдается и по другим показателям: строительству, выпуску сельхозпродукции, грузообороту по всем видам транспорта, инвестициям в основной капитал.
«Важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре, но и обеспечить свободное движение товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы – в конечном итоге повысить качество жизни наших граждан», – подчеркнул Мишустин.
25 сентября Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром. Казахстан» заявил, что карта индустриализации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) включает уже более 150 проектов в 25 отраслях на сумму более 26 трлн руб.
Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. ЕАЭС создавался с целями экономического развития стран-участниц, модернизации и повышения конкурентоспособности этих государств на мировом рынке.