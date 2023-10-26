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Мишустин: ЕАЭС становится одним из центров нового многополярного мира

Ведомости

Доказав на деле свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам и глобальным проблемам, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров нового многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Мишустин отметил, что за время существования ЕАЭС взаимная торговля стран «пятерки» выросла почти вдвое, а промышленное производство – на 20%. Хорошая динамика наблюдается и по другим показателям: строительству, выпуску сельхозпродукции, грузообороту по всем видам транспорта, инвестициям в основной капитал.

«Важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре, но и обеспечить свободное движение товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы – в конечном итоге повысить качество жизни наших граждан», – подчеркнул Мишустин.

Ранее по теме: В ЕАЭС реализуют 150 индустриальных проектов на 26 трлн рублей

25 сентября Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром. Казахстан» заявил, что карта индустриализации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) включает уже более 150 проектов в 25 отраслях на сумму более 26 трлн руб.

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. ЕАЭС создавался с целями экономического развития стран-участниц, модернизации и повышения конкурентоспособности этих государств на мировом рынке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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