Мишустин: ЕАЭС становится одним из центров нового многополярного мира

Доказав на деле свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам и глобальным проблемам, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров нового многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.