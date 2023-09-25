В ЕАЭС реализуют 150 индустриальных проектов на 26 трлн рублей

Премьер-министр напомнил, что в конце прошлого года на уровне глав государств «пятерки» было принято решение о создании пилотного механизма финансирования промышленных инициатив за счет средств бюджета союза. «Такая мера ранее не применялась. Она начнет действовать после окончательной проработки и согласования всех существенных условий», – подчеркнул Мишустин. Условие для финансирования проектов из бюджета союза – участие в кооперационных проектах не менее трех стран ЕАЭС. Критерии отбора планируется утвердить в октябре на заседании Евразийского межправсовета, отметил председатель правительства.