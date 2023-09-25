В ЕАЭС реализуют 150 индустриальных проектов на 26 трлн рублей

В ЕАЭС реализуют 150 индустриальных проектов на 26 трлн рублейПо словам премьер-министра России, ряд из них будут финансироваться из бюджета союза
Карта индустриализации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) включает уже более 150 проектов в 25 отраслях на сумму более 26 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром. Казахстан». «Убежден, что наш потенциал еще больше. Поэтому следует повышать эффективность такой работы, содействовать трансферу технологий, обмену научно-технической информацией и в целом реализации масштабных приоритетных задач», – сообщил Мишустин.
Премьер-министр напомнил, что в конце прошлого года на уровне глав государств «пятерки» было принято решение о создании пилотного механизма финансирования промышленных инициатив за счет средств бюджета союза. «Такая мера ранее не применялась. Она начнет действовать после окончательной проработки и согласования всех существенных условий», – подчеркнул Мишустин. Условие для финансирования проектов из бюджета союза – участие в кооперационных проектах не менее трех стран ЕАЭС. Критерии отбора планируется утвердить в октябре на заседании Евразийского межправсовета, отметил председатель правительства.
«Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы и на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов – в том числе, и к внешним факторам», – указал Мишустин.
На территории Казахстана было реализовано уже 30 проектов при участии России, еще 40 проектов на общую сумму $16 млрд находятся в стадии разработки, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии.
На данный момент Россия и Казахстан активно прорабатывают 28 совместных проектов на общую сумму более $1,5 млрд, сообщил председатель комитета индустриального развития министерства промышленности и развития Казахстана Азамат Панбаев. В основном проекты представлены в таких отраслях, как металлургия, химическая промышленность, машиностроение – в особенности железнодорожное и автомобильное. Панбаев ожидает, что по итогам «Иннопрома» будет заключено 20 новых проектных соглашений.
«Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений составляет почти $17 млрд. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики», – указал президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в конце 2022 г.
Одной из главных проблем в реализации совместных проектов России и Казахстана остается финансовое взаимодействие между компаниями – трудности с банковскими переводами и транзакциями, сообщил «Ведомостям» в кулуарах выставки Панбаев. «Банки наши боятся попасть под санкции – это одна из проблем. Вторая проблема – это поставка оборудования. Допустим, европейские страны максимально ограничивают поставку оборудования в Российскую Федерацию», – отметил он.
По итогам января – июля 2023 г. общий товарооборот двух стран составил $15,2 млрд (на 1,1% больше показателя аналогичного периода 2022 г.), российский импорт в Казахстан составил $9,4 млрд, экспорт – $5,8 млрд, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана. По окончании 2022 г. объем российско-казахской торговли достиг $26,97 млрд, импорт – $17,88 млрд, экспорт – $9,1 млрд,. В 2021 г. товарооборот двух стран составлял $24,62 млрд, импорт из России – $17,6 млрд, экспорт – $7,01 млрд.