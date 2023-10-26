Минфин: приостановка индексации зарплат госслужащих не затронет военных
Законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, заявили в Минфине.
«Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 г. индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно», – сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о пропуске индексации на 4,5% в 2024 г. заработной платы государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции, а также военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 г. всех принятых в России обязательств, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Исключение сделают при индексации оплаты труда работников бюджетной сферы.
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству считают, что при подготовке проекта ко второму чтению стоит обсудить возможность исключения положений о приостановке индексации окладов военнослужащих, следует из заключения.