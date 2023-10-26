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Экономика

Минфин: приостановка индексации зарплат госслужащих не затронет военных

Ведомости

Законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, заявили в Минфине.

«Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 г. индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно», – сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

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25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о пропуске индексации на 4,5% в 2024 г. заработной платы государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции, а также военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение возможности безусловного выполнения в 2024 г. всех принятых в России обязательств, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Исключение сделают при индексации оплаты труда работников бюджетной сферы.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству считают, что при подготовке проекта ко второму чтению стоит обсудить возможность исключения положений о приостановке индексации окладов военнослужащих, следует из заключения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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