Минфин: приостановка индексации зарплат госслужащих не затронет военных

25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о пропуске индексации на 4,5% в 2024 г. заработной платы государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции, а также военнослужащих и приравненных к ним лиц.