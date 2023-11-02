«РИА Новости»: РФ в сентябре нарастила золотые резервы до рекордных 2360 тонн

Уточняется, что в сентябре золотые резервы РФ выросли на 44 т, или 2%. В результате Россия осталась на пятом месте в мире по этому показателю. Первое место по уровню золотых резервов занимают США с 8100 т золота. В пятерку лидеров также входят Германия (3350 т), Италия (2450 т) и Франция (2400 т).