«РИА Новости»: РФ в сентябре нарастила золотые резервы до рекордных 2360 тонн
Золотые резервы России по итогам сентября 2023 г. увеличились до рекордных 2360 т. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные мировых центробанков.
Уточняется, что в сентябре золотые резервы РФ выросли на 44 т, или 2%. В результате Россия осталась на пятом месте в мире по этому показателю. Первое место по уровню золотых резервов занимают США с 8100 т золота. В пятерку лидеров также входят Германия (3350 т), Италия (2450 т) и Франция (2400 т).
За ними следуют Китай (2200 т), Швейцария (1000 т), Япония (846 т), Индия (801 т) и Турция (675 т).
В июле 2023 г. Reuters со ссылкой на данные опроса центральных банков и суверенных фондов писало, что все больше стран начали возвращать свои золотые резервы в качестве превентивной меры защиты от санкций. Это произошло на фоне блокировки российских золотовалютных резервов в 2022 г.
В ответ на проведение спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к около $300 млрд золотовалютных резервов. Общий объем резервов он оценивал в $640 млрд.