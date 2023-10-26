Международные резервы России за неделю выросли на $3,6 млрд

Как сообщали американские СМИ, Белый дом все больше настаивает на передаче Украине заблокированных активов ЦБ. По данным The Washington Post, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США. Большая часть резервов хранится в Европе. В то же время для передачи активов по-прежнему есть юридические и финансовые препятствия. WP указывает на опасения ряда экспертов, что конфискация средств может подтолкнуть другие страны вывести свои активы из еврозоны.