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Экономика

Международные резервы России за неделю выросли на $3,6 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России за неделю 13-20 октября увеличился на $3,6 млрд, или 0,6%, сообщается на сайте ЦБ.

«Объем международных резервов по состоянию на 20 октября составил $573,2 млрд, увеличившись за неделю на $3,6 млрд, или на 0,6%, вследствие положительной переоценки», – говорится в сообщении.

За сентябрь показатель сократился на 2,17%, сообщал ранее регулятор. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9% с $436,92 млрд до $428,52 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9% с $144,73 млрд до $140,49 млрд.

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Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.

Как сообщали американские СМИ, Белый дом все больше настаивает на передаче Украине заблокированных активов ЦБ. По данным The Washington Post, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США. Большая часть резервов хранится в Европе. В то же время для передачи активов по-прежнему есть юридические и финансовые препятствия. WP указывает на опасения ряда экспертов, что конфискация средств может подтолкнуть другие страны вывести свои активы из еврозоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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