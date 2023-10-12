СМИ: в США активизировали усилия по передаче Украине замороженных активов РФ

Американские власти считают, что передача российских активов не заменит военную и финансовую помощь США, поскольку на перенаправление активов могут уйти месяцы, а то и больше года, пишет WP. При этом, утверждает газета, внутри администрации Байдена растет число аргументов в пользу передачи активов Украине. Один из источников, знакомый с содержанием переговоров высокопоставленных финансовых чиновников США и Европы, сообщил, что «США стали гораздо более открыты для не только блокировки, но и использования российских резервов».