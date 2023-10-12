СМИ: в США активизировали усилия по передаче Украине замороженных активов РФ
Представители администрации президента США Джо Байдена все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на трех неназванных источников, осведомленных о внутренних разговорах.
Как отмечает издание, высокопоставленные чиновники США активизировали усилия, чтобы подтолкнуть западные правительства использовать заблокированные активы Банка России для помощи Украине. По данным WP, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США. Большая часть резервов хранится в Европе.
Американские власти считают, что передача российских активов не заменит военную и финансовую помощь США, поскольку на перенаправление активов могут уйти месяцы, а то и больше года, пишет WP. При этом, утверждает газета, внутри администрации Байдена растет число аргументов в пользу передачи активов Украине. Один из источников, знакомый с содержанием переговоров высокопоставленных финансовых чиновников США и Европы, сообщил, что «США стали гораздо более открыты для не только блокировки, но и использования российских резервов».
В то же время для передачи активов по-прежнему есть юридические и финансовые препятствия. WP указывает на опасения ряда экспертов, что конфискация средств может подтолкнуть другие страны вывести свои активы из еврозоны.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд. О конфискации 300 млрд евро заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. В начале сентября 2023 г. в минюсте США сообщили, что ищут возможность передать Украине конфискованные российские активы более чем на $1 млрд.
Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что Москва может обратиться в судебные инстанции в случае введения ЕС налога на прибыль с замороженных российских активов.