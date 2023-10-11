Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро налогов с доходов от активов РФ
Бельгия планирует передать Украине 1,7 млрд евро, которые были получены в виде налогов от доходов в ходе реинвестирования замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе де Кроо отметил, что замороженные средства России и доходы от их реинвестирования находятся в компетенции Евросоюза.
«Мы же можем передать Украине средства, полученные в виде налогов на эти доходы, это 1,7 млрд евро, которые должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины», – пояснил он (цитата по ТАСС).
В феврале 2023 г. министерство финансов Бельгии сообщило, что Брюссель заморозил российские активы на общую сумму 58 млрд евро и заблокировал связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро. В апреле издание Le Soir со ссылкой на казначейство написало, что Бельгия получила «непредвиденный» доход в размере 625 млн евро в результате налогообложения процентов от замороженных российских активов.
В Бельгии базируется международный депозитарий Euroclear. В июле в его отчете говорилось, что Euroclear получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.
В ответ на проведение Россией спецоперации на Украине западные страны заблокировали, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В Кремле назвали это решение воровством.