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Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро налогов с доходов от активов РФ

Ведомости

Бельгия планирует передать Украине 1,7 млрд евро, которые были получены в виде налогов от доходов в ходе реинвестирования замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе де Кроо отметил, что замороженные средства России и доходы от их реинвестирования находятся в компетенции Евросоюза.

«Мы же можем передать Украине средства, полученные в виде налогов на эти доходы, это 1,7 млрд евро, которые должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины», – пояснил он (цитата по ТАСС).

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В феврале 2023 г. министерство финансов Бельгии сообщило, что Брюссель заморозил российские активы на общую сумму 58 млрд евро и заблокировал связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро. В апреле издание Le Soir со ссылкой на казначейство написало, что Бельгия получила «непредвиденный» доход в размере 625 млн евро в результате налогообложения процентов от замороженных российских активов.

В Бельгии базируется международный депозитарий Euroclear. В июле в его отчете говорилось, что Euroclear получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.

В ответ на проведение Россией спецоперации на Украине западные страны заблокировали, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В Кремле назвали это решение воровством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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