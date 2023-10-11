Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро налогов с доходов от активов РФ

В феврале 2023 г. министерство финансов Бельгии сообщило, что Брюссель заморозил российские активы на общую сумму 58 млрд евро и заблокировал связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро. В апреле издание Le Soir со ссылкой на казначейство написало, что Бельгия получила «непредвиденный» доход в размере 625 млн евро в результате налогообложения процентов от замороженных российских активов.