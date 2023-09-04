В минюсте США сообщили о планах передать Украине российские активы на $1 млрд
Минюст США ищет возможность передать Украине конфискованные российские активы более чем на $1 млрд. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако в эфире шоу CBS «60 минут».
«Мы добиваемся от конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа», – сказала она.
Монако отметила, что с февраля 2022 г. Вашингтон заблокировал подпадающие под санкции активы россиян по всему миру на сумму более $1 млрд.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.
В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также сообщала о конфискации 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕК рассматривает возможность использовать доходы от российских активов в размере 207 млрд евро, включая активы ЦБ, на восстановление Украины.
21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что в союзе не нашли юридических оснований для полной конфискации замороженных активов РФ. Отмечалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В мае он заявил, что российские активы должны быть разморожены без каких-либо условий.