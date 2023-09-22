Кремль может обратиться в суд при введении налога на прибыль для активов России

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg заявила, что США поддерживают план ЕС ввести налог на прибыль, полученную от замороженных российских активов. «Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем арест активов», – уточнила она. Речь идет о налоге на непредвиденные расходы. США обсуждают эту идею с ЕС. По данным источника агентства, Еврокомиссия может официально предложить эту меры в ближайшие недели. Йеллен подчеркнула, что полное изъятие было бы незаконным, поэтому юридическая служба ЕС пришла к альтернативной идее.