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Политика

Кремль может обратиться в суд при введении налога на прибыль для активов России

Ведомости

Кремль не исключает обращение в судебные инстанции в случае введения Евросоюзом налога на прибыль с замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет. В случае если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям», – уточнил он.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg заявила, что США поддерживают план ЕС ввести налог на прибыль, полученную от замороженных российских активов. «Это кажется разумным предложением. <…> Это совсем другое дело, чем арест активов», – уточнила она. Речь идет о налоге на непредвиденные расходы. США обсуждают эту идею с ЕС. По данным источника агентства, Еврокомиссия может официально предложить эту меры в ближайшие недели. Йеллен подчеркнула, что полное изъятие было бы незаконным, поэтому юридическая служба ЕС пришла к альтернативной идее.

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По данным источника агентства, Еврокомиссия может официально предложить эту меры в ближайшие недели. Йеллен подчеркнула, что полное изъятие было бы незаконным, поэтому юридическая служба ЕС пришла к альтернативной идее.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. 21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что в союзе не нашли юридических оснований для полной конфискации замороженных активов РФ. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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