Страны стали возвращать свои золотые резервы на фоне санкций против России

Кроме того, геополитическая напряженность вкупе с возможностями на развивающихся рынках подталкивает некоторые центральные банки к валютной диверсификации. 7% респондентов заявили, что растущий долг США является негативным фактором для доллара. Тем не менее, большинство по-прежнему не видят ему альтернативы в качестве мировой резервной валюты. Доля тех, кто уверен, что такой валютой может стать китайский юань, упала до 18% с 29% в прошлом году.