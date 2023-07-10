Страны стали возвращать свои золотые резервы на фоне санкций против России
Все больше стран начали возвращать свои золотые резервы в качестве превентивной меры защиты от санкций, подобных тем, что Запад ввел против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, проведенному американской инвестиционной компанией Invesco.
Как пишет агентство, суверенные фонды пересматривают свои стратегии, ожидая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся. Согласно результатам опроса, «значительная доля» центробанков обеспокоена прецедентом с блокировкой российских золотовалютных резервов в 2022 г. Почти 60% респондентов отметили, что ситуация сделала золото «более привлекательным» активом. В то же время 68% опрошенных заявили, что предпочитают хранить резервы в своей стране (против 50% в 2020 г.).
Один из центральных банков на условиях анонимности сообщил, что ранее золотые резервы страны хранилось в Лондоне, но теперь его перевели обратно, чтобы «хранить его в безопасности», пишет Reuters.
Кроме того, геополитическая напряженность вкупе с возможностями на развивающихся рынках подталкивает некоторые центральные банки к валютной диверсификации. 7% респондентов заявили, что растущий долг США является негативным фактором для доллара. Тем не менее, большинство по-прежнему не видят ему альтернативы в качестве мировой резервной валюты. Доля тех, кто уверен, что такой валютой может стать китайский юань, упала до 18% с 29% в прошлом году.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В марте 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к около $300 млрд золотовалютных резервов. Общий объем резервов он оценивал в $640 млрд.
В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. 3 июля этого года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро.
Российские власти ранее неоднократно отмечали ненадежность доллара и указывали на начало процесса дедолларизации в мире. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики.
В начале мая в МВФ сообщили, что наблюдают постепенное снижение роли доллара в мировой экономике. В то же время, добавила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, альтернативы этой валюте в ближайшее время не будет.