Путин: у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики

В апреле этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что «бегство от доллара» пока «не очень быстрое», и допустил, что этот процесс будет ускоряться. Позже Лавров заявил, что основным виновником начала дедолларизации являются сами США. В МВФ ранее также сообщили, что наблюдают постепенное снижение роли доллара в мировой экономике. В то же время, добавила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, альтернативы этой валюте в ближайшее время не будет.