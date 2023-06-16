Путин: у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики
У России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики. Экономика США является великой экономикой, однако руководство страны злоупотребляет доверием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он, отвечая на вопрос модератора.
Путин пояснил, что влияние той или иной валюты на мировую экономику связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты. Экономика США относится к мировым и является великой. По словам российского лидера, «это очевидная заслуга американского народа».
Сегодня, продолжил Путин, власти США злоупотребляют доверием американцев. Он отметил, что в погоне за политическими целями США «подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов». По словам российского президента, Вашингтон использует доллар «как инструмент вооруженной борьбы» и тем самым порождает сомнения в надежности валюты.
Осенью 2022 г. Путин назвал неизбежным процесс дедолларизации. Тогда он заявил, что властям необходимо сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики России.
В апреле этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что «бегство от доллара» пока «не очень быстрое», и допустил, что этот процесс будет ускоряться. Позже Лавров заявил, что основным виновником начала дедолларизации являются сами США. В МВФ ранее также сообщили, что наблюдают постепенное снижение роли доллара в мировой экономике. В то же время, добавила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, альтернативы этой валюте в ближайшее время не будет.