Газета
Политика

Путин: у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики

Ведомости

У России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики. Экономика США является великой экономикой, однако руководство страны злоупотребляет доверием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики. И никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он, отвечая на вопрос модератора.

Путин пояснил, что влияние той или иной валюты на мировую экономику связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты. Экономика США относится к мировым и является великой. По словам российского лидера, «это очевидная заслуга американского народа».

Ранее по теме: Лавров назвал США основным виновником начала процесса дедолларизации

Сегодня, продолжил Путин, власти США злоупотребляют доверием американцев. Он отметил, что в погоне за политическими целями США «подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов». По словам российского президента, Вашингтон использует доллар «как инструмент вооруженной борьбы» и тем самым порождает сомнения в надежности валюты.

Осенью 2022 г. Путин назвал неизбежным процесс дедолларизации. Тогда он заявил, что властям необходимо сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики России.

В апреле этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что «бегство от доллара» пока «не очень быстрое», и допустил, что этот процесс будет ускоряться. Позже Лавров заявил, что основным виновником начала дедолларизации являются сами США. В МВФ ранее также сообщили, что наблюдают постепенное снижение роли доллара в мировой экономике. В то же время, добавила директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, альтернативы этой валюте в ближайшее время не будет.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных