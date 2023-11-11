Газета
Экономика

Moody's понизило рейтинг США со стабильного до негативного

Ведомости

Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного, пишет Reuters. Причиной послужил бюджетный дефицит и снижение доступности долга.

«Продолжающаяся политическая поляризация в Конгрессе США повышает риск, что сменяющиеся правительства не смогут достичь консенсуса по фискальному плану, который направлен на снижение доступности долга», – говорится в заявлении агентства.

Федеральные расходы и политическая поляризация вызывают обеспокоенность инвесторов, в связи с чем стоимость гособлигаций США упала до самого низкого уровня за 16 лет.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Старший вице-президент Moody's Уильям Фостер заявил изданию, что исходя из политического календаря, каких-либо решительных шагов не стоит ждать до 2025 г. Рейтинговое агентство отметило, что понижение возможно в среднесрочной перспективе.

После публикации прогноза официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это – одно из следствий «республиканского экстремизма» в конгрессе.

1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Агентство отметило, что понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку и ослабление управления, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятых «в последнюю минуту» решениях. Американские индексы отреагировали снижением. Агентство S&P снизило рейтинг страны до уровня AA+ еще в 2011 г. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных