Moody's понизило рейтинг США со стабильного до негативного

1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Агентство отметило, что понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку и ослабление управления, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятых «в последнюю минуту» решениях. Американские индексы отреагировали снижением. Агентство S&P снизило рейтинг страны до уровня AA+ еще в 2011 г.