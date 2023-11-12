В Госдуму внесли проект о штрафах за невыкуп госимущества после победы на торгах
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение штрафов за уклонение победителя торгов от подписания договора купли-продажи государственного и муниципального имущества с необъявленной стоимостью. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторы инициативы, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и замглавы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, внесли документ на рассмотрение Госдумы 10 ноября.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Согласно документу, при проведении такого типа торгов власти не устанавливают стоимость имущества, а победителем считается участник, предложивший наибольшую сумму.
В случае отказа от подписания договора победитель торгов в течение 10 дней после срока оплаты должен уплатить продавцу штраф в размере начальной цены имущества. Она определяется как 5% от цены первоначального предложения.
Сейчас в законодательстве не предусмотрены определение начальной цены продажи без объявления цены и штрафные санкции при уклонении победителя торгов от подписания договора, говорится в пояснительной записке. Такие меры также не установлены дополнительно правительством.
В результате объекты имущества реализуются «по стоимости значительно ниже рыночной». Срыв торгов и затягивание процесса приватизации, как отмечается в записке, происходит без «каких-либо экономических последствий» для победителя торгов, который уклонялся от подписания договора.