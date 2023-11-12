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Экономика

В Госдуму внесли проект о штрафах за невыкуп госимущества после победы на торгах

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение штрафов за уклонение победителя торгов от подписания договора купли-продажи государственного и муниципального имущества с необъявленной стоимостью. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и замглавы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, внесли документ на рассмотрение Госдумы 10 ноября. 

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Согласно документу, при проведении такого типа торгов власти не устанавливают стоимость имущества, а победителем считается участник, предложивший наибольшую сумму.

В случае отказа от подписания договора победитель торгов в течение 10 дней после срока оплаты должен уплатить продавцу штраф в размере начальной цены имущества. Она определяется как 5% от цены первоначального предложения.

Сейчас в законодательстве не предусмотрены определение начальной цены продажи без объявления цены и штрафные санкции при уклонении победителя торгов от подписания договора, говорится в пояснительной записке. Такие меры также не установлены дополнительно правительством. 

В результате объекты имущества реализуются «по стоимости значительно ниже рыночной». Срыв торгов и затягивание процесса приватизации, как отмечается в записке, происходит без «каких-либо экономических последствий» для победителя торгов, который уклонялся от подписания договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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