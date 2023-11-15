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Бизнес / Политика

В Кремле призвали верифицировать информацию о недопуске танкеров в Данию

Ведомости

Информация о том, что Дания может заблокировать доступ российских нефтяных танкеров на рынки, нуждается в официальном подтверждении. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию на Financial Times.

Евросоюз якобы поручил Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, которые следуют через ее воды, сообщило издание.

«Я не располагаю такой информацией. Может быть, наш Минтранс владеет ей. Здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения правил международного торгового судоходства», – ответил Песков на просьбу прокомментировать публикацию.

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На вопрос, планируется ли сопровождать танкеры на Балтике военными кораблями или запустит над ними патрули МиГ-31, как это было сделано над Черным морем, пресс-секретарь президента предложил дождаться официального подтверждения обозначенных действий Дании.

«Давайте мы сначала дождемся появления какой-то, скажем так, осязаемой информации, а потом уже будем рассуждать, что можно делать», – заключил Песков.

13 ноября СМИ сообщали, что министерство финансов США направило уведомления компаниям, управляющим судами, с просьбой предоставить информацию о 100 танкерах, которые якобы нарушают западные санкции в отношении российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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