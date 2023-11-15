В Кремле призвали верифицировать информацию о недопуске танкеров в Данию
Информация о том, что Дания может заблокировать доступ российских нефтяных танкеров на рынки, нуждается в официальном подтверждении. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию на Financial Times.
Евросоюз якобы поручил Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, которые следуют через ее воды, сообщило издание.
«Я не располагаю такой информацией. Может быть, наш Минтранс владеет ей. Здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения правил международного торгового судоходства», – ответил Песков на просьбу прокомментировать публикацию.
На вопрос, планируется ли сопровождать танкеры на Балтике военными кораблями или запустит над ними патрули МиГ-31, как это было сделано над Черным морем, пресс-секретарь президента предложил дождаться официального подтверждения обозначенных действий Дании.
«Давайте мы сначала дождемся появления какой-то, скажем так, осязаемой информации, а потом уже будем рассуждать, что можно делать», – заключил Песков.
13 ноября СМИ сообщали, что министерство финансов США направило уведомления компаниям, управляющим судами, с просьбой предоставить информацию о 100 танкерах, которые якобы нарушают западные санкции в отношении российской нефти.