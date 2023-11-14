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Песков: власти США не прекращают санкционные устремления против России

Ведомости

Россия адаптируется к американским «санкционным устремлениям» и действует согласно своим интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о запросе Минфина США о танкерах.

«Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме, но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», – ответил Песков.

13 ноября агентство Reuters написало со ссылкой на собственные источники, что Министерство финансов США направило уведомления компаниям, управляющим судами, с просьбой предоставить информацию о 100 танкерах, которые, как оно подозревает, нарушают западные санкции в отношении российской нефти. Уточняется, что уведомления, разосланные Управлением по контролю за иностранными активами управляющим компаниям примерно в 30 странах, представляют собой «крупнейший шаг подобного рода со стороны США» с тех пор, как Вашингтон ввел ограничения на цены, направленные на ограничение доходов Москвы от продажи нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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