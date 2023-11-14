Песков: власти США не прекращают санкционные устремления против России

13 ноября агентство Reuters написало со ссылкой на собственные источники, что Министерство финансов США направило уведомления компаниям, управляющим судами, с просьбой предоставить информацию о 100 танкерах, которые, как оно подозревает, нарушают западные санкции в отношении российской нефти. Уточняется, что уведомления, разосланные Управлением по контролю за иностранными активами управляющим компаниям примерно в 30 странах, представляют собой «крупнейший шаг подобного рода со стороны США» с тех пор, как Вашингтон ввел ограничения на цены, направленные на ограничение доходов Москвы от продажи нефти.