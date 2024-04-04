Путин заявил о необходимости существенно повышать производительность труда в РФ

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, выступая на Дне предпринимательства на выставке-форуме «Россия» в феврале 2024 г., признал, что дефицит трудовых ресурсов стал главным ограничением роста экономики. Только повышая производительность, мы сможем преодолеть ограничения на рынке труда и поддерживать темпы роста заработной платы», – отметил он. Безработица достигла самого низкого уровня за всю историю современной России. Эксперты объясняли ее аномально низкий уровень совокупностью нескольких факторов: старением населения, демографической ямой 1990-х гг., санкционными ограничениями, оттоком мигрантов и повышенной смертностью в пандемию.