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Путин заявил о необходимости существенно повышать производительность труда в РФ

Ведомости

В России необходимо существенно повышать производительность труда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«У нас выбора особого нет: или завозить рабочую силу из-за границы, или существенно повышать производительность труда», – подчеркнул Путин.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, выступая на Дне предпринимательства на выставке-форуме «Россия» в феврале 2024 г., признал, что дефицит трудовых ресурсов стал главным ограничением роста экономики. Только повышая производительность, мы сможем преодолеть ограничения на рынке труда и поддерживать темпы роста заработной платы», – отметил он. Безработица достигла самого низкого уровня за всю историю современной России. Эксперты объясняли ее аномально низкий уровень совокупностью нескольких факторов: старением населения, демографической ямой 1990-х гг., санкционными ограничениями, оттоком мигрантов и повышенной смертностью в пандемию. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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