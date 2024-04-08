Путин поручил выделить Петербургу 90 млрд рублей на строительство магистрали

Широтная скоростная магистраль – проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из которых 14,2 км – в Санкт-Петербурге и 13,2 км – в Ленинградской области. С весны 2021 г. в Петербурге реализуется I этап строительства ШМСД – развязки между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Витебским проспектом в Пушкинском районе города.