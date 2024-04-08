Путин поручил выделить Петербургу 90 млрд рублей на строительство магистрали
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить Санкт-Петербургу до 90 млрд руб. из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, предусмотрев выделение в 2028–2030 гг. из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере до 90 млрд руб. <...> бюджету Санкт-Петербурга на реализацию второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству в Санкт-Петербурге Широтной магистрали скоростного движения», – указано в поручении.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен доложить об исполнении поручения до 1 августа текущего года.
В марте губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что ШМСД позволит снизить загруженность улично-дорожной сети города, в частности, юго-восточной части кольцевой автомобильной дороги.
Широтная скоростная магистраль – проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из которых 14,2 км – в Санкт-Петербурге и 13,2 км – в Ленинградской области. С весны 2021 г. в Петербурге реализуется I этап строительства ШМСД – развязки между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Витебским проспектом в Пушкинском районе города.