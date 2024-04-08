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Путин поручил выделить Петербургу 90 млрд рублей на строительство магистрали

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить Санкт-Петербургу до 90 млрд руб. из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, предусмотрев выделение в 2028–2030 гг. из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере до 90 млрд руб. <...> бюджету Санкт-Петербурга на реализацию второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству в Санкт-Петербурге Широтной магистрали скоростного движения», – указано в поручении.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен доложить об исполнении поручения до 1 августа текущего года.

В марте губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что ШМСД позволит снизить загруженность улично-дорожной сети города, в частности, юго-восточной части кольцевой автомобильной дороги.

Широтная скоростная магистраль – проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из которых 14,2 км – в Санкт-Петербурге и 13,2 км – в Ленинградской области. С весны 2021 г. в Петербурге реализуется I этап строительства ШМСД – развязки между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Витебским проспектом в Пушкинском районе города. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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