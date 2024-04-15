Минсельхоз: производство шоколада и содержащих какао продуктов выросло на 8,9%

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что цены на шоколадные изделия и косметические средства из какао в Европе и мире могут резко вырасти из-за закона Евросоюза о поставках какао, нацеленного на борьбу с вырубкой леса. Согласно правилам, на каждой партии бобов из Африки должны быть указаны GPS-координаты ферм, где они были выращены. Издание пишет, что новое правило ЕС вступит в силу 30 декабря 2024 г.