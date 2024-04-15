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Минсельхоз: производство шоколада и содержащих какао продуктов выросло на 8,9%

Ведомости

За первые два месяца текущего года российские предприятия произвели 161 700 т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

На рост производства повлияло наращивание объемов экспорта продукции и стабильный спрос на внутреннем рынке, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») Вячеслав Лашманкин. По данным организации на конец марта, поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 г.

В целом в начале года производство кондитерских изделий выросло на 9,2% до 667 100 т, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, – на 15% до 120 200 т.

Согласно информации «Асконд», в 2023 г. впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий на 2,7% до 26,3 кг. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий – пятый по величине в мире и стабильность внутреннего спроса является важным фактором для развития отрасли, подчеркнул Лашманкин.

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что цены на шоколадные изделия и косметические средства из какао в Европе и мире могут резко вырасти из-за закона Евросоюза о поставках какао, нацеленного на борьбу с вырубкой леса. Согласно правилам, на каждой партии бобов из Африки должны быть указаны GPS-координаты ферм, где они были выращены. Издание пишет, что новое правило ЕС вступит в силу 30 декабря 2024 г.

При этом в феврале мировые цены на какао-бобы выросли до рекордных $6000 за тонну, а уже в марте они впервые в истории превысили $10 000. С начала 2024 г. стоимость какао взлетела примерно в 2,4 раза (в первые дни января какао-бобы стоили около $4200).

Среди причин роста цен – аномально жаркая погода в Кот-д'Ивуаре, которая угрожает урожаю какао-бобов, а также сложности с судоходством в Красном море. В то же время в мире сохраняется высокий спрос на какао и шоколад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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