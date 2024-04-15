Минсельхоз: производство шоколада и содержащих какао продуктов выросло на 8,9%
За первые два месяца текущего года российские предприятия произвели 161 700 т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.
На рост производства повлияло наращивание объемов экспорта продукции и стабильный спрос на внутреннем рынке, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») Вячеслав Лашманкин. По данным организации на конец марта, поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 г.
В целом в начале года производство кондитерских изделий выросло на 9,2% до 667 100 т, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, – на 15% до 120 200 т.
Согласно информации «Асконд», в 2023 г. впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий на 2,7% до 26,3 кг. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий – пятый по величине в мире и стабильность внутреннего спроса является важным фактором для развития отрасли, подчеркнул Лашманкин.
В феврале агентство Bloomberg сообщило, что цены на шоколадные изделия и косметические средства из какао в Европе и мире могут резко вырасти из-за закона Евросоюза о поставках какао, нацеленного на борьбу с вырубкой леса. Согласно правилам, на каждой партии бобов из Африки должны быть указаны GPS-координаты ферм, где они были выращены. Издание пишет, что новое правило ЕС вступит в силу 30 декабря 2024 г.
При этом в феврале мировые цены на какао-бобы выросли до рекордных $6000 за тонну, а уже в марте они впервые в истории превысили $10 000. С начала 2024 г. стоимость какао взлетела примерно в 2,4 раза (в первые дни января какао-бобы стоили около $4200).
Среди причин роста цен – аномально жаркая погода в Кот-д'Ивуаре, которая угрожает урожаю какао-бобов, а также сложности с судоходством в Красном море. В то же время в мире сохраняется высокий спрос на какао и шоколад.