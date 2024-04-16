ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3%

31 марта ТАСС со ссылкой на доклад о перспективах развития китайской экономики писал, что экономика КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Согласно докладу, такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4%, по крайней мере, до 2035 г.