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ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3%

Ведомости

По предварительным оценкам, ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении в постоянных ценах. Показатель также на 1,6% больше, чем в IV квартале 2023 г. Об этом сообщается в пресс-релизе государственного статистического управления КНР.

«Проводимая политика продолжала приносить результаты, производство и спрос оставались стабильными и демонстрировали рост, занятость и цены в целом оставались стабильными, доверие рынка продолжало расти, а в области качественного развития был достигнут новый прогресс. Национальная экономика продолжила набирать обороты, положив хороший старт», – говорится в сообщении.

По итогам 2023 г., согласно данным государственного статистического бюро КНР, ее экономика выросла на 5,2% в годовом выражении. Рост во многом носил восстановительный характер после отмены политики «нулевой терпимости», а внутренний спрос оставался ниже ожидаемого.

31 марта ТАСС со ссылкой на доклад о перспективах развития китайской экономики писал, что экономика КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Согласно докладу, такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4%, по крайней мере, до 2035 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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