ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3%
По предварительным оценкам, ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении в постоянных ценах. Показатель также на 1,6% больше, чем в IV квартале 2023 г. Об этом сообщается в пресс-релизе государственного статистического управления КНР.
«Проводимая политика продолжала приносить результаты, производство и спрос оставались стабильными и демонстрировали рост, занятость и цены в целом оставались стабильными, доверие рынка продолжало расти, а в области качественного развития был достигнут новый прогресс. Национальная экономика продолжила набирать обороты, положив хороший старт», – говорится в сообщении.
По итогам 2023 г., согласно данным государственного статистического бюро КНР, ее экономика выросла на 5,2% в годовом выражении. Рост во многом носил восстановительный характер после отмены политики «нулевой терпимости», а внутренний спрос оставался ниже ожидаемого.
31 марта ТАСС со ссылкой на доклад о перспективах развития китайской экономики писал, что экономика КНР к 2035 г. может стать крупнейшей в мире и обогнать США. Согласно докладу, такого результата Китай сможет достичь, если сохранит ВВП на уровне около 5% в год в течение нескольких лет или если темпы роста будут выше 4%, по крайней мере, до 2035 г.