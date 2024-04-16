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Минфин РФ рассматривает отмену экспортных пошлин на золото

Ведомости

Минфин РФ рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото при введении повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), заявил директор департамента министерства Даниил Волков на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам. Трансляция заседания ведется на сайте СФ.

«Этот вопрос рассматривается в текущий момент», – уточнил Волков.

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам вместе с тем на заседании поддержал и рекомендовал палате одобрить поправку о повышении НДПИ на золото на 78 000 руб. за 1 кг золота с 1 июня по 31 декабря 2024 г.

5 апреля комитет Госдумы по бюджетам и налогу одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая предполагает дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 000 руб. за 1 кг золота, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту.

Инициатором выступила первый зампред комитета Ольга Ануфриева. По ее словам, Россия «практически прекратила» поставки золота на внешние рынки, что привело к убыткам для федерального бюджета из-за невыполнения плана по взиманию экспортных таможенных пошлин. Данное решение было проработано с отраслью и позволит компенсировать выпадающие доходы, заверила депутат.

Статистика по добыче золота в России не публикуется с 2022 г. В 2021 г., по данным Союза золотопромышленников, добыча снизилась на 0,2% в годовом выражении и составила 330,9 т. Общий выпуск золота с учетом производства из вторичного сырья составил 363,5 т (-0,1%). Статистика, которую приводит Минфин, несколько отличается. Согласно данным ведомства, в 2021 г. в России было произведено 313,8 т золота (+1,7% к 2020 г.), с учетом вторичной переработки – 346,4 т (+1,8%).

Представитель Минприроды в марте этого года говорил «Ведомостям», что добыча золота в России в 2022 г. составила 421,7 т, а в прошлом году, по предварительным данным, 421,8 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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