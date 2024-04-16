Минфин РФ рассматривает отмену экспортных пошлин на золото

Статистика по добыче золота в России не публикуется с 2022 г. В 2021 г., по данным Союза золотопромышленников, добыча снизилась на 0,2% в годовом выражении и составила 330,9 т. Общий выпуск золота с учетом производства из вторичного сырья составил 363,5 т (-0,1%). Статистика, которую приводит Минфин, несколько отличается. Согласно данным ведомства, в 2021 г. в России было произведено 313,8 т золота (+1,7% к 2020 г.), с учетом вторичной переработки – 346,4 т (+1,8%).