ФАС предлагает распространить механизмы борьбы с контрафактом на страны СНГ

В июле 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридического агентства IQ Technology сообщил, что доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое. В исследовании были использованы данные около 15 000 карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress. Самая высокая доля контрафакта была зафиксирована в сегменте смарт-часов и наушников – 63% и 69% соответственно. Помимо этого, до 34% выросла доля контрафактной продукции в сегменте малой бытовой техники.