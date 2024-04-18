ФАС предлагает распространить механизмы борьбы с контрафактом на страны СНГ
Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выступили с инициативой по распространению выработанного в стране механизма борьбы с контрафактом на страны СНГ, сообщается на сайте ведомства.
Предложение было озвучено в Казани на заседании международного круглого стола по теме антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики.
Речь идет о перечне добросовестных практик взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами, который был разработан службой совместно с Объединением корпоративных юристов.
Документ направлен на повышение эффективности борьбы с контрафактом и защиту интеллектуальных прав. Он, в частности, позволяет существенно сократить сроки блокировки товара или продавца в случае неоднократных нарушений.
За полгода к документу присоединились четыре маркетплейса и 20 правообладателей. Так, «Яндекс» за это время по поступившим жалобам заблокировал 35 000 товаров. Реализация механизма способствует «очищению» рынка онлайн-торговли, отметили в службе.
Предложение распространить практики борьбы с контрафактом на страны СНГ представители зарубежных конкурентных ведомств и отраслевых объединений в ходе круглого стола поддержали. Теперь предстоит разработать проект соответствующего документа.
В июле 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридического агентства IQ Technology сообщил, что доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое. В исследовании были использованы данные около 15 000 карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress. Самая высокая доля контрафакта была зафиксирована в сегменте смарт-часов и наушников – 63% и 69% соответственно. Помимо этого, до 34% выросла доля контрафактной продукции в сегменте малой бытовой техники.