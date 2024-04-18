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ФАС предлагает распространить механизмы борьбы с контрафактом на страны СНГ

Ведомости

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выступили с инициативой по распространению выработанного в стране механизма борьбы с контрафактом на страны СНГ, сообщается на сайте ведомства.

Предложение было озвучено в Казани на заседании международного круглого стола по теме антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики.

Речь идет о перечне добросовестных практик взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами, который был разработан службой совместно с Объединением корпоративных юристов.

Документ направлен на повышение эффективности борьбы с контрафактом и защиту интеллектуальных прав. Он, в частности, позволяет существенно сократить сроки блокировки товара или продавца в случае неоднократных нарушений.

За полгода к документу присоединились четыре маркетплейса и 20 правообладателей. Так, «Яндекс» за это время по поступившим жалобам заблокировал 35 000 товаров. Реализация механизма способствует «очищению» рынка онлайн-торговли, отметили в службе.

Предложение распространить практики борьбы с контрафактом на страны СНГ представители зарубежных конкурентных ведомств и отраслевых объединений в ходе круглого стола поддержали. Теперь предстоит разработать проект соответствующего документа.

В июле 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридического агентства IQ Technology сообщил, что доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое. В исследовании были использованы данные около 15 000 карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress. Самая высокая доля контрафакта была зафиксирована в сегменте смарт-часов и наушников – 63% и 69% соответственно. Помимо этого, до 34% выросла доля контрафактной продукции в сегменте малой бытовой техники.

Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли (входят Wildberries, OzonDNS и др.) сообщили, что, по данным организации, доля контрафактной техники на маркетплейсах не превышает 0,1%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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