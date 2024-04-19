Иностранные инвестиции в КНР замедляются из-за неясных перспектив экономики
Приток иностранных инвестиций в Китай замедляется из-за неясных перспектив дальнейшего экономического роста, пишет Bloomberg.
В марте объем иностранных инвестиций в китайскую экономику составил $12 млрд (87 млрд юаней), что на 38% ниже, чем в прошлом году, следует из данных министерства коммерции КНР. За первые три месяца 2024 г. внешние инвестиции составили $41,6 млрд (301 млрд юаней) – падение на 26% в годовом выражении.
По данным Bloomberg, опрос американских компаний, проведенный в начале этого года, показал, что почти половина респондентов не планируют расширять свои инвестиции в Китай, хотя некоторые из них с оптимизмом смотрят на стабилизацию американо-китайских отношений.
16 апреля государственное статистическое управление КНР сообщило, что, по предварительным оценкам, ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении в постоянных ценах. По итогам 2023 г. экономика Китая выросла на 5,2% в годовом выражении. Рост во многом носил восстановительный характер после отмены политики «нулевой терпимости», а внутренний спрос оставался ниже ожидаемого.