Иностранные инвестиции в КНР замедляются из-за неясных перспектив экономики

В марте объем иностранных инвестиций в китайскую экономику составил $12 млрд (87 млрд юаней), что на 38% ниже, чем в прошлом году, следует из данных министерства коммерции КНР. За первые три месяца 2024 г. внешние инвестиции составили $41,6 млрд (301 млрд юаней) – падение на 26% в годовом выражении.