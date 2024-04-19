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Иностранные инвестиции в КНР замедляются из-за неясных перспектив экономики

Ведомости

Приток иностранных инвестиций в Китай замедляется из-за неясных перспектив дальнейшего экономического роста, пишет Bloomberg.

В марте объем иностранных инвестиций в китайскую экономику составил $12 млрд (87 млрд юаней), что на 38% ниже, чем в прошлом году, следует из данных министерства коммерции КНР. За первые три месяца 2024 г. внешние инвестиции составили $41,6 млрд (301 млрд юаней) – падение на 26% в годовом выражении.

По данным Bloomberg, опрос американских компаний, проведенный в начале этого года, показал, что почти половина респондентов не планируют расширять свои инвестиции в Китай, хотя некоторые из них с оптимизмом смотрят на стабилизацию американо-китайских отношений.

16 апреля государственное статистическое управление КНР сообщило, что, по предварительным оценкам, ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении в постоянных ценах. По итогам 2023 г. экономика Китая выросла на 5,2% в годовом выражении. Рост во многом носил восстановительный характер после отмены политики «нулевой терпимости», а внутренний спрос оставался ниже ожидаемого.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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