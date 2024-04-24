«Эн+» представил параметры второго размещения облигаций в юанях
Российский энерго-металлургический холдинг «Эн+» планирует второе размещение облигаций в китайских юанях. Об этом заявили заместитель генерального директора, директор по корпоративным финансам Алексей Гренков и финансовый директор холдинга Анна Малевинская.
В качестве эмитента ценных бумаг выступит «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», которая входит в холдинг «Эн+». Предполагается, что выпуск облигаций будет доступен на сумму не менее 500 млн юаней сроком на 2,5 года, а номинал одной облигации составит 1000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала.
Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 г. Выплаты купонного дохода будут проводиться в юанях, однако инвесторы получат возможность направить запрос для выплаты купона в рублях по курсу, установленному Центральным банком России. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Ранее «Ведомости» писали, что Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. При этом рынок розничных сбережений в России в китайской валюте может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – до 90 млрд, прогнозируют в ВТБ. В результате юань к концу года может занять 30% всех валютных сбережений населения.