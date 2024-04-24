«Эн+» представил параметры второго размещения облигаций в юанях

Ранее «Ведомости» писали, что Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. При этом рынок розничных сбережений в России в китайской валюте может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – до 90 млрд, прогнозируют в ВТБ. В результате юань к концу года может занять 30% всех валютных сбережений населения.