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ВТБ: юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года

Ведомости

В этом году рынок розничных сбережений в китайской валюте может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – до 90 млрд. В результате юань к концу года может занять 30% всех валютных сбережений населения. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В ВТБ портфель юаневых пассивов уже достиг 14 млрд и к концу года мы планируем увеличить его более, чем в полтора раза», – заявил Горшков.

На данный момент подавляющая часть вкладов в иностранной валюте открывается именно в юанях. К концу года ВТБ планирует занять 25% рынка пассивов физлиц в юанях и увеличить свой портфель до 23 млрд юаней.

По данным ВТБ, за 2023 г. средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницу увеличился на 3000 и достиг 12 000 единиц китайской валюты. Вкладчики предпочитают размещать средства на срок от трех месяцев до полугода. По итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.

Ранее «Ведомости» писали, что за 11 месяцев 2023 г. сбережения клиентов ВТБ в китайской валюте выросли более чем в два раза, достигнув 12,7 млрд юаней. В результате доля юаня в валютных накоплениях превысила 24% и обогнала долю евро – 17%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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