ВТБ: юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года
В этом году рынок розничных сбережений в китайской валюте может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – до 90 млрд. В результате юань к концу года может занять 30% всех валютных сбережений населения. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«В ВТБ портфель юаневых пассивов уже достиг 14 млрд и к концу года мы планируем увеличить его более, чем в полтора раза», – заявил Горшков.
На данный момент подавляющая часть вкладов в иностранной валюте открывается именно в юанях. К концу года ВТБ планирует занять 25% рынка пассивов физлиц в юанях и увеличить свой портфель до 23 млрд юаней.
По данным ВТБ, за 2023 г. средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницу увеличился на 3000 и достиг 12 000 единиц китайской валюты. Вкладчики предпочитают размещать средства на срок от трех месяцев до полугода. По итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.