ВТБ: юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года

По данным ВТБ, за 2023 г. средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницу увеличился на 3000 и достиг 12 000 единиц китайской валюты. Вкладчики предпочитают размещать средства на срок от трех месяцев до полугода. По итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.