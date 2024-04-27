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Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 4,3%

Ведомости

Общая прибыль промышленных предприятий в Китае в I квартале 2024 г. составила 1,5 трлн юаней, что больше на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных отчета на сайте Госсовета КНР.

При этом в отчете отмечается, что с января по март 2024 г. государственные предприятия получили общую прибыль более 573,8 млрд юаней, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акционерные предприятия получили общую прибыль в размере более 1,12 трлн юаней, увеличив показатель на 0,8%.

Reuters отмечает, что прибыль промышленности Китая замедлила темпы роста за квартал по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 г. Это, по мнению издания, демонстрирует опасения по поводу слабого спроса внутри Китая. Аналитики также отмечают, что если рост прибыли продолжит замедляться, это может повлиять на готовность компаний расширять инвестиции.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Китай начнет расширять поставки никеля на мировой рынок на фоне санкций в отношении российского металла. Увеличение китайского производства в сочетании с санкциями против Москвы, по мнению издания, будет способствовать росту экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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