Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 4,3%

При этом в отчете отмечается, что с января по март 2024 г. государственные предприятия получили общую прибыль более 573,8 млрд юаней, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акционерные предприятия получили общую прибыль в размере более 1,12 трлн юаней, увеличив показатель на 0,8%.