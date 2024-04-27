Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 4,3%
Общая прибыль промышленных предприятий в Китае в I квартале 2024 г. составила 1,5 трлн юаней, что больше на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных отчета на сайте Госсовета КНР.
При этом в отчете отмечается, что с января по март 2024 г. государственные предприятия получили общую прибыль более 573,8 млрд юаней, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акционерные предприятия получили общую прибыль в размере более 1,12 трлн юаней, увеличив показатель на 0,8%.
Reuters отмечает, что прибыль промышленности Китая замедлила темпы роста за квартал по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 г. Это, по мнению издания, демонстрирует опасения по поводу слабого спроса внутри Китая. Аналитики также отмечают, что если рост прибыли продолжит замедляться, это может повлиять на готовность компаний расширять инвестиции.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Китай начнет расширять поставки никеля на мировой рынок на фоне санкций в отношении российского металла. Увеличение китайского производства в сочетании с санкциями против Москвы, по мнению издания, будет способствовать росту экспорта.