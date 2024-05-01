Госдеп США: новые санкции направлены против российской энергетики

Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по «поддержке российской военно-промышленной базы». В частности, под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.