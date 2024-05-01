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Госдеп США: новые санкции направлены против российской энергетики

Ведомости

Новые санкции США направлены на разрушение будущего энергетики, металлургии и горнодобывающего производства в России, заявили в госдепартаменте США. 

В опубликованном на сайте госдепа сообщении указано, что новые санкции, в частности, «демонстрируют неизменную решимость США ограничить производственные и экспортные мощности проекта "Арктик СПГ – 2", а также ограничить стороннюю поддержку проекта». 

Кроме того, заявили в госдепе, «сегодняшние действия призваны еще больше повысить подотчетность организаций, оказывающих материальную поддержку ООО "Арктик СПГ – 2"». 

Ранее 1 мая США расширили санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. В SDN-лист также включили 16 судов под флагами России, Сингапура и Панамы.

Ограничения затронули: группу «Астра», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод (БАЗ), строительную компанию «Трансстрой», завод судовых двигателей «Ремдизель», конструкторское бюро «Око», Ярославский автомоторный завод «Автодизель», завод по производству электроники «Протон», группу «Ростар», группу «Электронинвест», Войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и др.

Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по «поддержке российской военно-промышленной базы». В частности, под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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