Крупные медные проекты Аргентины заморожены из-за недоверия к курсу Милея
Многие крупные проекты по добыче меди в Аргентине, которые могли бы стать высокоприбыльными на фоне роста мировых цен на металл, заморожены из-за отсутствия доверия промышленников к курсу президента страны Хавера Милея. Об этом сообщил Reuters.
«Мы считаем, что страна погружена в кризис доверия. У нас есть ресурсы, мы провели разведку и планирование, но нам необходимо обеспечить макроэкономическую уверенность, чтобы эти проекты могли реализоваться», – рассказал агентству вице-президент палаты предпринимателей горнодобывающей промышленности Аргентины (CAEM) Франко Миньякко.
Одними из наиболее продвинутых проектов по добыче меди в стране являются Josemaria компании Lundin, El Pachon компании Glencore, Taca Taca компании First Quantum и Los Azules компании McEwen Mining. Вице-президент по корпоративным вопросам Josemaria Альфредо Виталлер рассказал агентству, что Lundin необходима экономическая и юридическая определенность для установления даты начала реализации проекта. «Если бы условия для сектора улучшились, решив стоящие перед ним проблемы, по крайней мере шесть самых передовых медных проектов в Аргентине могли бы начать инвестиции в их строительство в среднесрочной перспективе», – заявил он.
В поисках стимула для реализации проектов по добыче местные органы власти в богатых медью северных провинциях Сан-Хуан, Сальта, Катамарка и Мендоса создают «медный комитет». По заявлению министра горнодобывающей промышленности Сан-Хуана Хуана Пабло Переа, медные проекты в его провинции могут помочь местному правительству получить более $3 млрд к 2030 г.
10 декабря 2023 г. в Аргентине президентом был избран либертарианец Милей. Во внутренней политике Милей выступает за минимальное вмешательство государства, упразднение Центрального банка страны и замену национальной валюты песо на американский доллар. 21 декабря Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди них – отмена закона об аренде, постановлений, препятствующих приватизации публичных компаний, реформа Таможенного кодекса, изменения режима труда и др.