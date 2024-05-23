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Крупные медные проекты Аргентины заморожены из-за недоверия к курсу Милея

Ведомости

Многие крупные проекты по добыче меди в Аргентине, которые могли бы стать высокоприбыльными на фоне роста мировых цен на металл, заморожены из-за отсутствия доверия промышленников к курсу президента страны Хавера Милея. Об этом сообщил Reuters.

«Мы считаем, что страна погружена в кризис доверия. У нас есть ресурсы, мы провели разведку и планирование, но нам необходимо обеспечить макроэкономическую уверенность, чтобы эти проекты могли реализоваться», – рассказал агентству вице-президент палаты предпринимателей горнодобывающей промышленности Аргентины (CAEM) Франко Миньякко.

Одними из наиболее продвинутых проектов по добыче меди в стране являются Josemaria компании Lundin, El Pachon компании Glencore, Taca Taca компании First Quantum и Los Azules компании McEwen Mining. Вице-президент по корпоративным вопросам Josemaria Альфредо Виталлер рассказал агентству, что Lundin необходима экономическая и юридическая определенность для установления даты начала реализации проекта. «Если бы условия для сектора улучшились, решив стоящие перед ним проблемы, по крайней мере шесть самых передовых медных проектов в Аргентине могли бы начать инвестиции в их строительство в среднесрочной перспективе», – заявил он.

В поисках стимула для реализации проектов по добыче местные органы власти в богатых медью северных провинциях Сан-Хуан, Сальта, Катамарка и Мендоса создают «медный комитет». По заявлению министра горнодобывающей промышленности Сан-Хуана Хуана Пабло Переа, медные проекты в его провинции могут помочь местному правительству получить более $3 млрд к 2030 г.

10 декабря 2023 г. в Аргентине президентом был избран либертарианец Милей. Во внутренней политике Милей выступает за минимальное вмешательство государства, упразднение Центрального банка страны и замену национальной валюты песо на американский доллар. 21 декабря Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди них – отмена закона об аренде, постановлений, препятствующих приватизации публичных компаний, реформа Таможенного кодекса, изменения режима труда и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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