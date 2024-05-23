Крупные медные проекты Аргентины заморожены из-за недоверия к курсу Милея

Одними из наиболее продвинутых проектов по добыче меди в стране являются Josemaria компании Lundin, El Pachon компании Glencore, Taca Taca компании First Quantum и Los Azules компании McEwen Mining. Вице-президент по корпоративным вопросам Josemaria Альфредо Виталлер рассказал агентству, что Lundin необходима экономическая и юридическая определенность для установления даты начала реализации проекта. «Если бы условия для сектора улучшились, решив стоящие перед ним проблемы, по крайней мере шесть самых передовых медных проектов в Аргентине могли бы начать инвестиции в их строительство в среднесрочной перспективе», – заявил он.