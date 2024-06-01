Правительство поручило внести в Госдуму проект изменения налоговой системы

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал к модернизации фискальной системы и справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Он подчеркнул, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г.