Правительство поручило внести в Госдуму проект изменения налоговой системы
Проект по совершенствованию налоговой системы будет внесен в Государственную думу, следует из решений правительства России.
Согласно предложенным изменениям, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.
Кабинет министров одобрил пакет поправок по совершенствованию налоговой системы на заседании 30 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что предложение по изменению налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию».
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал к модернизации фискальной системы и справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Он подчеркнул, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г.