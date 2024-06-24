Гана заключает сделку с держателями облигаций для борьбы с дефолтом
Гана достигла принципиального соглашения с частными кредиторами о реструктуризации долга в размере около $13 млрд, сообщает Bloomberg.
«Принципиальное соглашение подразумевает важные уступки со стороны держателей облигаций, обеспечивая при этом необходимое облегчение долгового бремени правительства», – пишет издание.
Согласно условиям соглашения, инвесторы приняли номинальные убытки в размере 37% по своим активам. Держатели облигаций откажутся от $4,7 млрд своих требований, обеспечив при этом облегчение денежного потока на сумму около $4,4 млрд в рамках программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ).
Данное соглашение стало важным шагом с тех пор, как Гана в одностороннем порядке приостановила выплаты по внешним займам и приступила к реструктуризации долга в декабре 2022 г. для выполнения условий программы МВФ на $3 млрд, отмечает агентство.
Гана столкнулась с серьезным долговым кризисом в 2022 г. Внешний долг страны достиг рекордных уровней, что затрудняет обслуживание задолженности и привлечение новых инвестиций. В ответ на кризис правительство Ганы обратилось за помощью к МВФ и другим международным финансовым институтам.