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Гана заключает сделку с держателями облигаций для борьбы с дефолтом

Ведомости

Гана достигла принципиального соглашения с частными кредиторами о реструктуризации долга в размере около $13 млрд, сообщает Bloomberg.

«Принципиальное соглашение подразумевает важные уступки со стороны держателей облигаций, обеспечивая при этом необходимое облегчение долгового бремени правительства», – пишет издание.

Согласно условиям соглашения, инвесторы приняли номинальные убытки в размере 37% по своим активам. Держатели облигаций откажутся от $4,7 млрд своих требований, обеспечив при этом облегчение денежного потока на сумму около $4,4 млрд в рамках программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ).

Данное соглашение стало важным шагом с тех пор, как Гана в одностороннем порядке приостановила выплаты по внешним займам и приступила к реструктуризации долга в декабре 2022 г. для выполнения условий программы МВФ на $3 млрд, отмечает агентство.

Гана столкнулась с серьезным долговым кризисом в 2022 г. Внешний долг страны достиг рекордных уровней, что затрудняет обслуживание задолженности и привлечение новых инвестиций. В ответ на кризис правительство Ганы обратилось за помощью к МВФ и другим международным финансовым институтам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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