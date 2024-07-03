Новак сообщил, что Россия готова продолжить поставки газа по территории Украины
Россия может продолжить поставки газа по территории Украины и после 2024 г., но это зависит в первую очередь от желания Украины продолжать транзит. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит», – сказал вице-премьер.
Транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое подписали в конце декабря 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз». Срок соглашения истекает 31 декабря 2024 г.
Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. заявил, что продлевать контракт не планируется. Министр энергетики Украины Герман Галущенко также говорил, что страна не планирует продлевать контракт с «Газпромом».
В марте «Ведомости» на основе данных «Газпрома» подсчитали, что среднесуточный объем прокачки российского газа в Европу через территорию Украины в феврале этого года достиг 42,2 млн куб. м – максимума с ноября 2022 г.