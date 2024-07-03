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Новак сообщил, что Россия готова продолжить поставки газа по территории Украины

Ведомости

Россия может продолжить поставки газа по территории Украины и после 2024 г., но это зависит в первую очередь от желания Украины продолжать транзит. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит», – сказал вице-премьер.

Транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое подписали в конце декабря 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз». Срок соглашения истекает 31 декабря 2024 г. 

Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. заявил, что продлевать контракт не планируется. Министр энергетики Украины Герман Галущенко также говорил, что страна не планирует продлевать контракт с «Газпромом».

В марте «Ведомости» на основе данных «Газпрома» подсчитали, что среднесуточный объем прокачки российского газа в Европу через территорию Украины в феврале этого года достиг 42,2 млн куб. м – максимума с ноября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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