В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей в стране
В России не осталось домохозяйств, у которых нет денег на еду, следует из доклада Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 г.
«РИА Новости» отмечает, что это произошло впервые с 2004 г. (более ранних данных в открытом доступе нет). Еще 20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей в РФ. В 2022 г. доля таких домохозяйств составляла 0,1%.
Кроме того, в 2023 г. на 3,4% выросло число домохозяйств, у которых есть деньги, чтобы купить все необходимое. Годом ранее показатель составлял 2,7%. При этом в 2019 г. число таких семей было максимальным – 3,5%.
Доля семей, которых есть деньги на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут себе позволить покупку машины, квартиры или дачи, в 2023 г. составила 36,6% (+2 п. п. год к году). Сократилось также число тех, кто не может позволить себе товары длительного пользования – с 49,7% до 48,7%.
Число семей, которые испытывают трудности с покупкой одежды и оплаты ЖКХ, снизилось с 12,9% до 11,2%. Около 0,1% затруднились оценить свое материальное положение, уточняет «РИА Новости».
В 2023 г. реальные располагаемые доходы россиян выросли за год на 5,4%, следует из данных Росстата. Средняя реальная начисленная заработная плата по итогам прошлого года увеличилась на 7,8% по сравнению с 2022 г. Ее номинальный размер составил 73 709 руб., что больше показателя 2022 г. на 14,1%.
Наибольший рост зарплат был зафиксирован в отраслях, связанных с импортозамещением, строительством и гособоронзаказом. Речь шла о производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования, +23,5%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+22%), производстве электрооборудования (+23,7%) и др.