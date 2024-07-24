В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Доля семей, которых есть деньги на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут себе позволить покупку машины, квартиры или дачи, в 2023 г. составила 36,6% (+2 п. п. год к году). Сократилось также число тех, кто не может позволить себе товары длительного пользования – с 49,7% до 48,7%.