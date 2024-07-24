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В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей в стране
Ведомости

В России не осталось домохозяйств, у которых нет денег на еду, следует из доклада Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 г.

«РИА Новости» отмечает, что это произошло впервые с 2004 г. (более ранних данных в открытом доступе нет). Еще 20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей в РФ. В 2022 г. доля таких домохозяйств составляла 0,1%.

Кроме того, в 2023 г. на 3,4% выросло число домохозяйств, у которых есть деньги, чтобы купить все необходимое. Годом ранее показатель составлял 2,7%. При этом в 2019 г. число таких семей было максимальным – 3,5%.

Доля семей, которых есть деньги на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут себе позволить покупку машины, квартиры или дачи, в 2023 г. составила 36,6% (+2 п. п. год к году). Сократилось также число тех, кто не может позволить себе товары длительного пользования – с 49,7% до 48,7%.

Число семей, которые испытывают трудности с покупкой одежды и оплаты ЖКХ, снизилось с 12,9% до 11,2%. Около 0,1% затруднились оценить свое материальное положение, уточняет «РИА Новости».

В 2023 г. реальные располагаемые доходы россиян выросли за год на 5,4%, следует из данных Росстата. Средняя реальная начисленная заработная плата по итогам прошлого года увеличилась на 7,8% по сравнению с 2022 г. Ее номинальный размер составил 73 709 руб., что больше показателя 2022 г. на 14,1%.

Наибольший рост зарплат был зафиксирован в отраслях, связанных с импортозамещением, строительством и гособоронзаказом. Речь шла о производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования, +23,5%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+22%), производстве электрооборудования (+23,7%) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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