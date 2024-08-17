Аксаков: ЦБ может сохранить ставку на уровне 18% до конца года
Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% до конца 2024 г., считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Рассчитываю, что [до конца года] Центробанк не повысит [ключевую ставку]. В том числе рассчитываю, что инфляционные процессы во второй половине года не будут так быстро развиваться», – сказал он (цитата по ТАСС).
Аксаков отметил, что сейчас инфляция остается на высоком уровне, но темпы промышленного производства и других секторов экономики растут, а также увеличивается заработная плата.
26 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Тогда же сообщалось, что регулятор будет оценивать вероятность ее повышения на следующем заседании.
Как пояснила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, на повышение ключевой ставки повлияла реализация четырех рисков. Среди них – рост устойчивой инфляции и неснижающаяся потребительская активность. Кроме того, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. К тому же, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.