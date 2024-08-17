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Аксаков: ЦБ может сохранить ставку на уровне 18% до конца года

Ведомости

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% до конца 2024 г., считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рассчитываю, что [до конца года] Центробанк не повысит [ключевую ставку]. В том числе рассчитываю, что инфляционные процессы во второй половине года не будут так быстро развиваться», – сказал он (цитата по ТАСС).

Аксаков отметил, что сейчас инфляция остается на высоком уровне, но темпы промышленного производства и других секторов экономики растут, а также увеличивается заработная плата.

26 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Тогда же сообщалось, что регулятор будет оценивать вероятность ее повышения на следующем заседании. 

Как пояснила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, на повышение ключевой ставки повлияла реализация четырех рисков. Среди них – рост устойчивой инфляции и неснижающаяся потребительская активность. Кроме того, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. К тому же, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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