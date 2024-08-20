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Чернышенко: товарооборот между Россией и КНР вырос за полугодие на 4,8%

Темпы роста отстают от показателей прошлого года
Ведомости

За первую половину 2024 г. товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8%, составив $113 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает «РИА Новости».

При этом, обратил внимание вице-премьер, темпы роста отстают от показателей прошлого года. В первом полугодии 2023 г. показатель вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд. А по итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.

«Здесь нам есть над чем работать», – подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что Москва и Пекин придерживаются принципов «взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы». Россия заинтересована в развитии и укреплении отношения и всеобъемлющего партнерства с Китаем.

19 августа Чернышенко встретился в Москве с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. В ходе переговоров они обсудили важные направления сотрудничества стран и наметили пути решения имеющихся проблем, отметил вице-премьер. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, ключевыми темами переговоров стали торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, развитие промышленности, науки, транспорта, информационных технологий и др., а также взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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