Чернышенко: товарооборот между Россией и КНР вырос за полугодие на 4,8%Темпы роста отстают от показателей прошлого года
За первую половину 2024 г. товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8%, составив $113 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает «РИА Новости».
При этом, обратил внимание вице-премьер, темпы роста отстают от показателей прошлого года. В первом полугодии 2023 г. показатель вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд. А по итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.
«Здесь нам есть над чем работать», – подчеркнул Чернышенко.
Он добавил, что Москва и Пекин придерживаются принципов «взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающие национальные интересы». Россия заинтересована в развитии и укреплении отношения и всеобъемлющего партнерства с Китаем.
19 августа Чернышенко встретился в Москве с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. В ходе переговоров они обсудили важные направления сотрудничества стран и наметили пути решения имеющихся проблем, отметил вице-премьер. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, ключевыми темами переговоров стали торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, развитие промышленности, науки, транспорта, информационных технологий и др., а также взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации.