Чернышенко: товарооборот между Россией и КНР вырос за полугодие на 4,8%

При этом, обратил внимание вице-премьер, темпы роста отстают от показателей прошлого года. В первом полугодии 2023 г. показатель вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд. А по итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.