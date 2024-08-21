OpenAI объявил о партнерстве с Conde Nast

«Мы стремимся к сотрудничеству с Conde Nast и другими издательствами новостей, чтобы гарантировать, что, поскольку ИИ играет все большую роль в поиске и доставке новостей, он сохранит точность, целостность и уважение к качеству репортажей», – сообщил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп.