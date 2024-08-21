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OpenAI объявил о партнерстве с Conde Nast

Ведомости

Компания – разработчик ChatGPT OpenAI объявила о партнерстве с издательством Conde Nast, соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

Как говорится в сообщении OpenAI, она сможет показывать контент Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit и других журналов, выпускаемых издательством, в своих ИИ-продуктах, включая чат GPT и готовящийся к запуску поисковый сервис SearchGPT.

«Мы стремимся к сотрудничеству с Conde Nast и другими издательствами новостей, чтобы гарантировать, что, поскольку ИИ играет все большую роль в поиске и доставке новостей, он сохранит точность, целостность и уважение к качеству репортажей», – сообщил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп.

Так, Conde Nast присоединяется к растущему списку издательств, включая Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, NewsCorp, Prisa Media, TIME, Vox Media и других, сотрудничающих с компанией.

26 июля компания анонсировала экспериментальный инструмент онлайн-поиска с помощью ИИ SearchGPT. Продукт визуально отличается от ChatGPT, поскольку не ограничивается генерацией единственного ответа, а предлагает набор ссылок подобно поисковой системе, которые позволяют пользователям переходить на внешние веб-сайты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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