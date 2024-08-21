OpenAI объявил о партнерстве с Conde Nast
Компания – разработчик ChatGPT OpenAI объявила о партнерстве с издательством Conde Nast, соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.
Как говорится в сообщении OpenAI, она сможет показывать контент Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit и других журналов, выпускаемых издательством, в своих ИИ-продуктах, включая чат GPT и готовящийся к запуску поисковый сервис SearchGPT.
«Мы стремимся к сотрудничеству с Conde Nast и другими издательствами новостей, чтобы гарантировать, что, поскольку ИИ играет все большую роль в поиске и доставке новостей, он сохранит точность, целостность и уважение к качеству репортажей», – сообщил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп.
Так, Conde Nast присоединяется к растущему списку издательств, включая Associated Press, Axel Springer, The Atlantic, Dotdash Meredith, Financial Times, LeMonde, NewsCorp, Prisa Media, TIME, Vox Media и других, сотрудничающих с компанией.
26 июля компания анонсировала экспериментальный инструмент онлайн-поиска с помощью ИИ SearchGPT. Продукт визуально отличается от ChatGPT, поскольку не ограничивается генерацией единственного ответа, а предлагает набор ссылок подобно поисковой системе, которые позволяют пользователям переходить на внешние веб-сайты.