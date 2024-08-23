Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась на 17%
В июле 2024 г. разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян составил 4800 руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда.
С начала года разница сократилась на 17%, еще в январе показатель составлял 5600 руб. В июле средняя пенсия у работающих россиян составила 18 600 руб., а у незанятых – 23 400 руб.
За шесть месяцев средняя пенсия работающих выросла на 4% (с 17 900 руб.), у незанятых выплата почти не изменилась. При этом год к году пенсии у работающих увеличились на 11%, а у незанятых – на 7,3%.
8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Перерасчет возобновится с 2025 г., для этого потребуется более 96 млрд руб.
Механизм индексации работает следующим образом: каждый год сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок будет повышаться. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, выплачиваемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.