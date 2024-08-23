Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась на 17%

Механизм индексации работает следующим образом: каждый год сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок будет повышаться. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, выплачиваемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.