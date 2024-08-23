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Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась на 17%

Ведомости

В июле 2024 г. разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян составил 4800 руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда.

С начала года разница сократилась на 17%, еще в январе показатель составлял 5600 руб. В июле средняя пенсия у работающих россиян составила 18 600 руб., а у незанятых – 23 400 руб.

За шесть месяцев средняя пенсия работающих выросла на 4% (с 17 900 руб.), у незанятых выплата почти не изменилась. При этом год к году пенсии у работающих увеличились на 11%, а у незанятых – на 7,3%.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Перерасчет возобновится с 2025 г., для этого потребуется более 96 млрд руб.

Механизм индексации работает следующим образом: каждый год сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок будет повышаться. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, выплачиваемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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