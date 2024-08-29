Базовый сценарий ЦБ не предполагает отмену санкций против России
Банк России в своем базовом сценарии не ожидает отмены санкций против России и значительных изменений геополитических условий. Это следует из проекта регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.».
«Введенные в отношении российской экономики ограничения сохраняются на всем прогнозном горизонте, и геополитические условия значимо не меняются», – говорится в материале.
Мировая экономика в базовом сценарии продолжает развиваться в рамках сформировавшихся трендов и в отсутствие новых шоков, отмечают аналитики. Центробанки по всему миру продолжают поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в связи с медленным снижением инфляции в развитых странах.
В ЦБ РФ сообщили, что «с учетом перегрева российской экономики» ВВП страны вырастет на 3,5–4,0% в этом году. Темпы роста замедлятся в 2025–2026 гг. Это произойдет в том числе под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. При этом устойчивый рост инвестиционного спроса продолжится, прогнозируют в регуляторе.
«В 2027 г. российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», – добавили в Банке России.
9 июля ЦБ опубликовал информационно-аналитический комментарий и обзор рисков финансовых рынков, согласно которому во второй половине июня рубль по отношению к доллару и евро укрепился, несмотря на санкции США против Мосбиржи. Центробанк отмечает, что укрепление рубля связано со снижением спроса со стороны импортеров на фоне трудностей с внешнеторговыми расчетами и в то же самое время стабильного предложения.
Результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США.
12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.