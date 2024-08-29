Базовый сценарий ЦБ не предполагает отмену санкций против России

9 июля ЦБ опубликовал информационно-аналитический комментарий и обзор рисков финансовых рынков, согласно которому во второй половине июня рубль по отношению к доллару и евро укрепился, несмотря на санкции США против Мосбиржи. Центробанк отмечает, что укрепление рубля связано со снижением спроса со стороны импортеров на фоне трудностей с внешнеторговыми расчетами и в то же самое время стабильного предложения.