Заботкин заявил об отсутствии потолка жесткости денежно-кредитной политики ЦБ
Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что у ЦБ нет «потолка» жесткости денежно-кредитной политики для достижения таргета по инфляции. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о возможности очередного повышения ключевой ставки, Заботкин заявил, что не исключает, что ключевая ставка может вырасти до 20% до конца года, подчеркнув, что это еще не определено. Также он заявил, что оснований говорить о замедлении инфляции до таргета пока нет, но замедление роста кредитования населения и бизнеса в августе регулятор все же наблюдает. При этом, по словам зампреда, российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне.
29 августа регулятор выложил отчет, в котором указал, что по прогнозам инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения. В связи с этим ЦБ намерен «существенно ужесточить» денежно-кредитную политику.