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Заботкин заявил об отсутствии потолка жесткости денежно-кредитной политики ЦБ

Ведомости

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что у ЦБ нет «потолка» жесткости денежно-кредитной политики для достижения таргета по инфляции. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможности очередного повышения ключевой ставки, Заботкин заявил, что не исключает, что ключевая ставка может вырасти до 20% до конца года, подчеркнув, что это еще не определено. Также он заявил, что оснований говорить о замедлении инфляции до таргета пока нет, но замедление роста кредитования населения и бизнеса в августе регулятор все же наблюдает. При этом, по словам зампреда, российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне.

29 августа регулятор выложил отчет, в котором указал, что по прогнозам инфляция в следующем году вырастет до 15% из-за существенного сокращения предложения. В связи с этим ЦБ намерен «существенно ужесточить» денежно-кредитную политику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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