Заботкин заявил об отсутствии потолка жесткости денежно-кредитной политики ЦБ

Отвечая на вопрос о возможности очередного повышения ключевой ставки, Заботкин заявил, что не исключает, что ключевая ставка может вырасти до 20% до конца года, подчеркнув, что это еще не определено. Также он заявил, что оснований говорить о замедлении инфляции до таргета пока нет, но замедление роста кредитования населения и бизнеса в августе регулятор все же наблюдает. При этом, по словам зампреда, российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ.