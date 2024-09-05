Греф: пик перегрева российской экономики пройден

26 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг. «Ведомости» писали, что правительство и ЦБ подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией.