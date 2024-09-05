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Греф: пик перегрева российской экономики пройден

Ведомости

Пик перегрева российской экономики пройден, но сам процесс еще не завершен. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«То, что сейчас мы видим уже стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли», – сказал он.

По словам Грефа, говорить о выходе экономики из состояния перегрева пока рано. Он обратил внимание, что безработица в России сохраняется на низком уровне – 2,4%, а загрузка производственных мощностей при этом составляет 81%.

26 июля, после того как совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет.

Она отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция. При этом «практически исчерпаны» резервы рабочей силы и производственных мощностей. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Ужесточение политики ЦБ позволит предотвратить такой сценарий, считает Набиуллина.

26 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. По его словам, системно с инфляцией можно бороться за счет роста выпуска товаров и услуг. «Ведомости» писали, что правительство и ЦБ подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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