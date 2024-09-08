Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции в производство

О риске дисбаланса в инвестиционной политике Китая сообщалось и раньше. Так, 26 августа китайский Центробанк начал стресс-тест банковского сектора, чтобы избежать кризиса на рынке облигаций. Тогда же регулятор заявил, что видит риски в покупательском буме ценных бумаг. Сами стресс-тесты должны показать, смогут ли банки справиться с резкими рыночными колебаниями в гипотетических и экстремальных условиях с их текущими активами.