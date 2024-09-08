Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции в производство
Власти Китая приняли решение о снятии с 1 ноября всех ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР.
Так, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. В частности, речь идет о запрете на инвестиции в производство китайских травяных лекарств, а также требовании о том, чтобы большинством акций медийных проектов в стране владели китайцы.
Правительство пообещало содействовать расширению и открытию сферы услуг и поощрять доступ к иностранным инвестициям в этот сектор. Власти изучают потенциальные изменения политики, при этом одним из ключевых направлений является стимулирование дальнейших иностранных инвестиций в сферу услуг.
28 августа инвесторы на рынке облигаций КНР заявили Financial Times о риске пузыря из-за роста объема предложения. По словам источника, в конце победу одержат «медведи» (биржевые участники, играющие на понижение) из-за постоянного увеличения выпуска облигаций на фоне замедления темпов роста экономики.
О риске дисбаланса в инвестиционной политике Китая сообщалось и раньше. Так, 26 августа китайский Центробанк начал стресс-тест банковского сектора, чтобы избежать кризиса на рынке облигаций. Тогда же регулятор заявил, что видит риски в покупательском буме ценных бумаг. Сами стресс-тесты должны показать, смогут ли банки справиться с резкими рыночными колебаниями в гипотетических и экстремальных условиях с их текущими активами.