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Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции в производство

Ведомости

Власти Китая приняли решение о снятии с 1 ноября всех ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор, следует из совместного решения государственного комитета по развитию и реформам и министерства коммерции КНР.

Так, Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. В частности, речь идет о запрете на инвестиции в производство китайских травяных лекарств, а также требовании о том, чтобы большинством акций медийных проектов в стране владели китайцы.

Правительство пообещало содействовать расширению и открытию сферы услуг и поощрять доступ к иностранным инвестициям в этот сектор. Власти изучают потенциальные изменения политики, при этом одним из ключевых направлений является стимулирование дальнейших иностранных инвестиций в сферу услуг.

28 августа инвесторы на рынке облигаций КНР заявили Financial Times о риске пузыря из-за роста объема предложения. По словам источника, в конце победу одержат «медведи» (биржевые участники, играющие на понижение) из-за постоянного увеличения выпуска облигаций на фоне замедления темпов роста экономики.

О риске дисбаланса в инвестиционной политике Китая сообщалось и раньше. Так, 26 августа китайский Центробанк начал стресс-тест банковского сектора, чтобы избежать кризиса на рынке облигаций. Тогда же регулятор заявил, что видит риски в покупательском буме ценных бумаг. Сами стресс-тесты должны показать, смогут ли банки справиться с резкими рыночными колебаниями в гипотетических и экстремальных условиях с их текущими активами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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