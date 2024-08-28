Инвесторы на рынке облигаций КНР заявили о риске пузыря из-за роста предложения

Как рассказывают собеседники издания, опасения связаны со сверхактивными покупками облигаций, которые привели к росту цен на китайские 10-летние облигации правительства, в результате чего доходность опустилась ниже 2,2% и вынудили Народный банк Китая предупредить, что это может угрожать финансовой стабильности. Как отмечает издание, правительству еще предстоит выпустить чуть более половины запланированной квоты на 2024 г. по сверхдолгим казначейским облигациям местных органов власти и специальных облигаций центрального правительства на общую сумму около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).