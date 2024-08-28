Инвесторы на рынке облигаций КНР заявили о риске пузыря из-за роста предложения
Планы Китая выпустить государственные облигации на миллиарды долларов до конца года могут лопнуть «пузырь» на рынке ценных бумаг, сообщает Financial Times со ссылкой на инвесторов и источники, близких к центробанку.
Как рассказывают собеседники издания, опасения связаны со сверхактивными покупками облигаций, которые привели к росту цен на китайские 10-летние облигации правительства, в результате чего доходность опустилась ниже 2,2% и вынудили Народный банк Китая предупредить, что это может угрожать финансовой стабильности. Как отмечает издание, правительству еще предстоит выпустить чуть более половины запланированной квоты на 2024 г. по сверхдолгим казначейским облигациям местных органов власти и специальных облигаций центрального правительства на общую сумму около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).
По словам источника, в конце победу одержат «медведи» (биржевые участники, играющие на понижение) из-за постоянного увеличения выпуска облигаций на фоне замедления темпов роста экономики.
О риске дисбаланса в инвестиционной политике Китая сообщалось и раньше. Так, 26 августа китайский центробанк начал стресс-тест банковского сектора, чтобы избежать кризиса на рынке облигаций. Тогда же регулятор заявил, что видит риски в покупательском буме ценных бумаг. Сами стресс-тесты должны показать, смогут ли банки справиться с резкими рыночными колебаниями в гипотетических и экстремальных условиях с их текущими активами.
Как отмечала газета, если доходность резко пойдет вверх, высокая концентрация капитала в облигациях может легко обернуться «паническим бегством», поэтому фининститутам нужно быть способными выдержать сильное падение стоимости облигаций со скачком доходности вплоть до 50 базисных пунктов. Опрошенные эксперты сообщили, что инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности на рынке китайских облигаций в настоящий момент.