Экс-глава ЕЦБ призвал ЕС дополнительно выделить 800 млрд евро на реформы
Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал страны Евросоюза (ЕС) дополнительно выделять 800 млрд евро в год на экономические реформы, следует из соответствующего доклада на сайте Еврокомиссии.
«Для достижения целей, изложенных в настоящем отчете, необходимы минимальные ежегодные дополнительные инвестиции в размере от 750 млрд до 800 млрд евро, согласно последним оценкам комиссии, что соответствует 4,4-4,7% ВВП ЕС в 2023 г.», – говорится в докладе. По мнению Драги, дополнительные средства помогут сохранить конкурентоспособность ЕС по сравнению с США и Китаем.
В докладе Драги отдельно указывает на такие вопросы, как смягчение антимонопольного законодательства, централизация надзорных функций и принятие новой торговой стратегии ЕС. Согласно документу, это поможет консолидировать ресурсы в ключевых секторах, в большем объеме интегрировать рынки капитала и повысить экономическую независимость стран. Бывший глава ЕЦБ также призвал к кооперации в оборонном секторе, а именно – к совместным закупкам.
Ключевой вопрос доклада – как ЕС должен финансировать масштабные инвестиционные потребности, которые повлекут за собой трансформацию экономики. В качестве ответа приводится два главных вывода. Во-первых, частный сектор не справится с огромной долей финансирования – поддержка должна поступать от госсектора. Во-вторых, чем больше ЕС будет стремиться к экономическим реформам, тем выше будет производительность труда, увеличится бюджетное пространство и тем проще будет госсектору выделять необходимую помощь.
Подготовить доклад Драги поручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщало Bloomberg. Решение связано с субсидированием китайских электромобилей и «агрессивным подходом США к предложению стимулов для перехода к чистым технологиям». Агентство писало, что на экономику ЕС также повлияла пандемия коронавируса и спецоперация России на Украине. В публикации говорится, что они «еще больше выявили уязвимости» союза, который по-прежнему не может углубленно интегрировать свои оборонные, энергетические, телекоммуникационные и финансовые рынки.