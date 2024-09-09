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Экс-глава ЕЦБ призвал ЕС дополнительно выделить 800 млрд евро на реформы

Ведомости

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал страны Евросоюза (ЕС) дополнительно выделять 800 млрд евро в год на экономические реформы, следует из соответствующего доклада на сайте Еврокомиссии.

«Для достижения целей, изложенных в настоящем отчете, необходимы минимальные ежегодные дополнительные инвестиции в размере от 750 млрд до 800 млрд евро, согласно последним оценкам комиссии, что соответствует 4,4-4,7% ВВП ЕС в 2023 г.», – говорится в докладе. По мнению Драги, дополнительные средства помогут сохранить конкурентоспособность ЕС по сравнению с США и Китаем.

В докладе Драги отдельно указывает на такие вопросы, как смягчение антимонопольного законодательства, централизация надзорных функций и принятие новой торговой стратегии ЕС. Согласно документу, это поможет консолидировать ресурсы в ключевых секторах, в большем объеме интегрировать рынки капитала и повысить экономическую независимость стран. Бывший глава ЕЦБ также призвал к кооперации в оборонном секторе, а именно – к совместным закупкам.

Ключевой вопрос доклада – как ЕС должен финансировать масштабные инвестиционные потребности, которые повлекут за собой трансформацию экономики. В качестве ответа приводится два главных вывода. Во-первых, частный сектор не справится с огромной долей финансирования – поддержка должна поступать от госсектора. Во-вторых, чем больше ЕС будет стремиться к экономическим реформам, тем выше будет производительность труда, увеличится бюджетное пространство и тем проще будет госсектору выделять необходимую помощь.

Подготовить доклад Драги поручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщало Bloomberg. Решение связано с субсидированием китайских электромобилей и «агрессивным подходом США к предложению стимулов для перехода к чистым технологиям». Агентство писало, что на экономику ЕС также повлияла пандемия коронавируса и спецоперация России на Украине. В публикации говорится, что они «еще больше выявили уязвимости» союза, который по-прежнему не может углубленно интегрировать свои оборонные, энергетические, телекоммуникационные и финансовые рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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