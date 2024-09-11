Недельная инфляция в России составила 0,09%

4 сентября были опубликованы данные Минэкономразвития РФ, согласно которым годовая инфляция на неделе с 27 августа по 2 сентября замедлилась в России до 8,87%. Тогда сообщалось, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01%: ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%. В течение недели снижались цены на овощи «борщевого набора», также продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы.