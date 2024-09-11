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Недельная инфляция в России составила 0,09%

Ведомости

С 3 по 9 сентября индекс потребительских цен в России составил 0,09%, с начала сентября – 0,08%, а с начала года – 5,35%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Что касается продовольственных товаров, то за неделю стоимость сметаны увеличилась на 1,1%, пастеризованного молока и сливочного масла – на 1%, стерилизованного молока – на 0,8%, творога – на 0,7%. Твердые, полутвердые и мягкие сыры подорожали на 0,4%, мороженая рыба, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также обеды в столовой, кафе, закусочной стали дороже на 0,3%.  

Вместе с тем на 1,7% снизилась стоимость плодоовощной продукции. В частности, белокочанная капуста подешевела на 5,6%, морковь – на 3,8%, картофель – на 3,2%. Огурцы подорожали на 1,3%. Стоимость сахарного песка и маргарина снизилась на 0,6% и на 0,4% соответственно.

В сегменте непродовольственных товаров изменились цены на медикаменты. Аллохол и поливитамины подорожали на 0,7%, комбинированные анальгетики – на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и эргоферон – на 0,3%. Туалетная бумага подорожала на 0,6%, спички и порошки стиральные – на 0,2%. Зубные пасты подешевели на 0,4%.

Цены на смартфоны увеличились на 0,8%, легковые иномарки подорожали на 0,1%. Подешевели электропылесосы (-0,6%), кроссовки для детей (-0,2%), телевизоры. Бензин подорожал на 0,4%.

Изменение цен затронуло и сферу услуг. Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 0,4%. Стоимость проживания в однозвездочных гостиницах или в мотелях снизилась на 0,5%, в трехзвездочных – на 0,3%, четырех- и пятизвездочных и хостелах – на 0,2%, двухзвездочных – на 0,1%.

Авиаперелеты экономклассом в среднем по России стали дешевле на 0,2%.

4 сентября были опубликованы данные Минэкономразвития РФ, согласно которым годовая инфляция на неделе с 27 августа по 2 сентября замедлилась в России до 8,87%. Тогда сообщалось, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,01%: ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%. В течение недели снижались цены на овощи «борщевого набора», также продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. До этого Центробанк последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке состоится 13 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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