FT: Брюссель изучает вариант Драги по увеличению долга ЕС до 350 млрд евро
Чиновники ЕС изучают способы рефинансирования облигаций времен пандемии коронавируса на сумму в сотни миллиардов евро, чтобы избежать перегрузки общего бюджета блока расходами на погашение, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, Европейская комиссия опасается, что без дополнительного финансирования долговые обязательства ограничат покупательную способность блока. Как утверждают источники, рефинансирование облигаций времен пандемии предложил экс-премьер Италии, экс-глава ЕЦБ Марио Драги. Так, чиновники в Брюсселе опасаются, что расходы на погашение, если их не решить, могут подорвать покупательную способность ЕС в ближайшие годы. Драги предупредил в отчете на этой неделе, что надвигающиеся обязательства и нежелание государств ЕС предоставить Брюсселю полномочия по сбору доходов привело к тому, что ЕС столкнулся с изнурительным бюджетным кризисом.
По оценкам экспертов ЕК, с 2028 г. ЕС столкнется с необходимостью погашения задолженности и выплаты процентов в размере до 30 млрд евро в год, что составляет примерно 1/6 текущих годовых расходов союза. Драги, представивший 400-страничный отчет о будущем экономики ЕС, выдвинул идею о продлении задолженности, возникшей во время пандемии, как способе высвобождения большего инвестиционного финансирования для покрытия дефицита, составляющего около 800 млрд евро в год.
Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС положительно оценивают этот вариант, однако для его реализации потребуется политическая поддержка всех 27 государств – членов ЕС, которые выступили гарантами заимствования ЕС в период пандемии, исходя из того, что оно будет единовременным и ограниченным по времени. Некоторые источники сообщили, что среди стран, которые не пойдут на этот шаг, находится Германия. Так, они заявляют, что возобновление заимствований приведет к увеличению процентных расходов и поставит под сомнение надежность ЕС как эмитента.
9 сентября Bloomberg писал, что Драги представит доклад, направленный на устранение проблем в экономике Евросоюза. Подготовить доклад Драги поручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение связано с субсидированием китайских электромобилей и «агрессивным подходом США к предложению стимулов для перехода к чистым технологиям».