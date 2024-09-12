FT: Брюссель изучает вариант Драги по увеличению долга ЕС до 350 млрд евро

Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС положительно оценивают этот вариант, однако для его реализации потребуется политическая поддержка всех 27 государств – членов ЕС, которые выступили гарантами заимствования ЕС в период пандемии, исходя из того, что оно будет единовременным и ограниченным по времени. Некоторые источники сообщили, что среди стран, которые не пойдут на этот шаг, находится Германия. Так, они заявляют, что возобновление заимствований приведет к увеличению процентных расходов и поставит под сомнение надежность ЕС как эмитента.