Минэкономразвития отчиталось о реализации 300 бизнес-инициатив за пять лет​

Согласно заявлению, дорожные карты регулярно обновляются с учетом предложений крупного бизнеса. За шесть месяцев 2024 г. в реинжиниринге упрощена процедура подключения промышленных объектов к водоснабжению за счет уменьшения объема документооборота. В сфере новых видов предпринимательской деятельности льготное кредитование распространено на малые технологические компании. Также продолжается поддержка интеллектуальной собственности. В частности, детализирована регистрация ИТ-изобретений для упрощения процедуры патентования. Также до конца года ожидается внесение законопроекта, который позволит инвесторам получать полную информацию о земельном участке под промышленное строительство до начала торгов.