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Минэкономразвития отчиталось о реализации 300 бизнес-инициатив за пять лет​

Ведомости

Минэкономразвития сообщило о реализации 300 бизнес-инициатив за пять лет. Соответствующее заявление приводит пресс-служба ведомства.

«В рамках механизма «Трансформация делового климата» принято 277 нормативных правовых актов (законов, указов, актов). Благодаря им реализовано свыше 300 инициатив предпринимателей по 16 направлениям экономической деятельности», – сообщает министерство.

Согласно заявлению, дорожные карты регулярно обновляются с учетом предложений крупного бизнеса. За шесть месяцев 2024 г. в реинжиниринге упрощена процедура подключения промышленных объектов к водоснабжению за счет уменьшения объема документооборота. В сфере новых видов предпринимательской деятельности льготное кредитование распространено на малые технологические компании. Также продолжается поддержка интеллектуальной собственности. В частности, детализирована регистрация ИТ-изобретений для упрощения процедуры патентования. Также до конца года ожидается внесение законопроекта, который позволит инвесторам получать полную информацию о земельном участке под промышленное строительство до начала торгов.

6 сентября Минэк повысил прогноз по инфляции и ВВП на этот год. Он улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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