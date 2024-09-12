Минэкономразвития отчиталось о реализации 300 бизнес-инициатив за пять лет
Минэкономразвития сообщило о реализации 300 бизнес-инициатив за пять лет. Соответствующее заявление приводит пресс-служба ведомства.
«В рамках механизма «Трансформация делового климата» принято 277 нормативных правовых актов (законов, указов, актов). Благодаря им реализовано свыше 300 инициатив предпринимателей по 16 направлениям экономической деятельности», – сообщает министерство.
Согласно заявлению, дорожные карты регулярно обновляются с учетом предложений крупного бизнеса. За шесть месяцев 2024 г. в реинжиниринге упрощена процедура подключения промышленных объектов к водоснабжению за счет уменьшения объема документооборота. В сфере новых видов предпринимательской деятельности льготное кредитование распространено на малые технологические компании. Также продолжается поддержка интеллектуальной собственности. В частности, детализирована регистрация ИТ-изобретений для упрощения процедуры патентования. Также до конца года ожидается внесение законопроекта, который позволит инвесторам получать полную информацию о земельном участке под промышленное строительство до начала торгов.
6 сентября Минэк повысил прогноз по инфляции и ВВП на этот год. Он улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.