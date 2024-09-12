Банк России опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе

Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе увеличился до 0,62% с 0,49% в июле. Темп прироста цен на все товары и услуги за прошедший месяц с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле, когда были проиндексированы тарифы ЖКХ. В июне показатель составил 0,75%, в мае – 0,86%, в апреле – 0,49%, в марте – 0,39%, в феврале – 0,53%, в январе – 0,52%.