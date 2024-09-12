Банк России опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе
Банк России опубликовал на своем сайте данные по сезонно скорректированной инфляции в августе. Показатели размещены в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке, которое должно состояться 13 сентября.
Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе увеличился до 0,62% с 0,49% в июле. Темп прироста цен на все товары и услуги за прошедший месяц с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле, когда были проиндексированы тарифы ЖКХ. В июне показатель составил 0,75%, в мае – 0,86%, в апреле – 0,49%, в марте – 0,39%, в феврале – 0,53%, в январе – 0,52%.
11 сентября на сайте Росстата сообщалось, что темпы роста цен замедлились – в августе инфляция составила 0,2% в месячном выражении после 1,14% в июле. С начала года индекс потребительских цен вырос на 5,27%, а в годовом выражении уровень инфляции слегка опустился – до 9,05% в августе с 9,13% в июле.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу до 18% годовых. До этого регулятор последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке назначено на 13 сентября.