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Банк России опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе

Ведомости

Банк России опубликовал на своем сайте данные по сезонно скорректированной инфляции в августе. Показатели размещены в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке, которое должно состояться 13 сентября.

Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе увеличился до 0,62% с 0,49% в июле. Темп прироста цен на все товары и услуги за прошедший месяц с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле, когда были проиндексированы тарифы ЖКХ. В июне показатель составил 0,75%, в мае – 0,86%, в апреле – 0,49%, в марте – 0,39%, в феврале – 0,53%, в январе – 0,52%.

11 сентября на сайте Росстата сообщалось, что темпы роста цен замедлились – в августе инфляция составила 0,2% в месячном выражении после 1,14% в июле. С начала года индекс потребительских цен вырос на 5,27%, а в годовом выражении уровень инфляции слегка опустился – до 9,05% в августе с 9,13% в июле.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу до 18% годовых. До этого регулятор последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке назначено на 13 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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