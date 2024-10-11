ЦБ Южной Кореи снизил ставку до 3,25% впервые с мая 2020 года
Совет по монетарной политике Центробанка Южной Кореи принял решение снизить базовую ставку до 3,25% с 3,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Снижение ставки стало первым с мая 2020 г. Отмечается, что инфляция в стране демонстрирует явную тенденцию к стабилизации, рост задолженности домохозяйств стал замедляться, а риски на валютном рынке ослабли.
«Совет директоров счел целесообразным несколько смягчить ограничительную денежно-кредитную политику и изучить ее последствия в будущем», – говорится в сообщении.
Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2% в 2024 г. и 2025 г. Планируется рост ВВП Южной Кореи на 2,4% в этом году и на 2,1% в 2025 г.