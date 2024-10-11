Правительство Москвы одобрило бюджет города на 2025–2027 годы

В 2025 г. планируется затратить 5,013 трлн руб., на три года – 15,229 трлн руб. В частности, на развитие транспортной системы власти Москвы потратят 1,08 трлн руб., на социальную поддержку жителей – 737,1 млрд руб. На образование и здравоохранение в бюджете заложено 649,6 млрд и 610,7 млрд руб. соответственно. На развитие жилищного фонда будет направлено 567,6 млрд руб.