Правительство Москвы одобрило бюджет города на 2025–2027 годы

Правительство Москвы одобрило бюджет города на 2025–2027 годыВ следующем году 90% расходов столичного бюджета пойдут на госпрограммы
Правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете города на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., 90% расходов бюджета столицы в следующем году пойдут на реализацию госпрограмм, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В 2025 г. планируется затратить 5,013 трлн руб., на три года – 15,229 трлн руб. В частности, на развитие транспортной системы власти Москвы потратят 1,08 трлн руб., на социальную поддержку жителей – 737,1 млрд руб. На образование и здравоохранение в бюджете заложено 649,6 млрд и 610,7 млрд руб. соответственно. На развитие жилищного фонда будет направлено 567,6 млрд руб.
«В 2022–2023 гг. столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста», – сообщается на портале.
Среди ключевых факторов, которые позволяют прогнозировать динамику столичной экономики, власти выделяют: активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих и замещение продукции из недружественных государств и высокий уровень занятости населения.