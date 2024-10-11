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Правительство Москвы одобрило бюджет города на 2025–2027 годы

В следующем году 90% расходов столичного бюджета пойдут на госпрограммы
Ведомости

Правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете города на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., 90% расходов бюджета столицы в следующем году пойдут на реализацию госпрограмм, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В 2025 г. планируется затратить 5,013 трлн руб., на три года – 15,229 трлн руб. В частности, на развитие транспортной системы власти Москвы потратят 1,08 трлн руб., на социальную поддержку жителей – 737,1 млрд руб. На образование и здравоохранение в бюджете заложено 649,6 млрд и 610,7 млрд руб. соответственно. На развитие жилищного фонда будет направлено 567,6 млрд руб.

«В 2022–2023 гг. столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста», – сообщается на портале.

Среди ключевых факторов, которые позволяют прогнозировать динамику столичной экономики, власти выделяют: активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих и замещение продукции из недружественных государств и высокий уровень занятости населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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